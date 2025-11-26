https://ria.ru/20251126/strategija-2057589976.html
Стратегия нацполитики предусматривает меры по недопущению дискриминации
Стратегия нацполитики предусматривает меры по недопущению дискриминации - РИА Новости, 26.11.2025
Стратегия нацполитики предусматривает меры по недопущению дискриминации
Стратегия государственной национальной политики до 2036 года подразумевает профилактику и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, для... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T00:56:00+03:00
2025-11-26T00:56:00+03:00
2025-11-26T08:57:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_daaa15e71ea2d6ba47f523f626922b66.jpg
https://ria.ru/20251105/putin-2053058950.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_77b536e73f3eae654f689658ccf690fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Стратегия нацполитики предусматривает меры по недопущению дискриминации
Стратегия нацполитики включает предупреждение конфликтов на национальной почве
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Стратегия государственной национальной политики до 2036 года подразумевает профилактику и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, для этого в ходе ее реализации будут предприняты меры по недопущению дискриминации и соблюдению равенства.
«
"Обеспечение межнационального (межэтнического) и межрелигиозного согласия, противодействие экстремизму и возникновению конфликтов на национальной (этнической) и (или) религиозной почве осуществляются путём решения следующих задач: профилактика и предупреждение конфликтов на национальной (этнической) и (или) религиозной почве, обеспечение равноправия граждан", - говорится в документе.
Отмечается, что для этого будут предприняты действия по недопущению дискриминации со стороны органов публичной власти по признаку расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. Стратегия подразумевает также равенство прав и свобод человека при приеме на работу, замещении должностей государственной и муниципальной службы.
Кроме того, в рамках стратегии планируется повышение эффективности реагирования на угрозы в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.