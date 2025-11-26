Рейтинг@Mail.ru
Стратегия нацполитики предусматривает меры по недопущению дискриминации - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:56 26.11.2025 (обновлено: 08:57 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/strategija-2057589976.html
Стратегия нацполитики предусматривает меры по недопущению дискриминации
Стратегия нацполитики предусматривает меры по недопущению дискриминации - РИА Новости, 26.11.2025
Стратегия нацполитики предусматривает меры по недопущению дискриминации
Стратегия государственной национальной политики до 2036 года подразумевает профилактику и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, для... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T00:56:00+03:00
2025-11-26T08:57:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_daaa15e71ea2d6ba47f523f626922b66.jpg
https://ria.ru/20251105/putin-2053058950.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_77b536e73f3eae654f689658ccf690fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
Стратегия нацполитики предусматривает меры по недопущению дискриминации

Стратегия нацполитики включает предупреждение конфликтов на национальной почве

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Флаг России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Стратегия государственной национальной политики до 2036 года подразумевает профилактику и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, для этого в ходе ее реализации будут предприняты меры по недопущению дискриминации и соблюдению равенства.
«
"Обеспечение межнационального (межэтнического) и межрелигиозного согласия, противодействие экстремизму и возникновению конфликтов на национальной (этнической) и (или) религиозной почве осуществляются путём решения следующих задач: профилактика и предупреждение конфликтов на национальной (этнической) и (или) религиозной почве, обеспечение равноправия граждан", - говорится в документе.
Отмечается, что для этого будут предприняты действия по недопущению дискриминации со стороны органов публичной власти по признаку расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. Стратегия подразумевает также равенство прав и свобод человека при приеме на работу, замещении должностей государственной и муниципальной службы.
Кроме того, в рамках стратегии планируется повышение эффективности реагирования на угрозы в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Путин рассказал, какая должна быть новая редакция СНП
5 ноября, 20:28
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала