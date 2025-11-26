Стратегия нацполитики предусматривает меры по недопущению дискриминации

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Стратегия государственной национальной политики до 2036 года подразумевает профилактику и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, для этого в ходе ее реализации будут предприняты меры по недопущению дискриминации и соблюдению равенства.

« "Обеспечение межнационального (межэтнического) и межрелигиозного согласия, противодействие экстремизму и возникновению конфликтов на национальной (этнической) и (или) религиозной почве осуществляются путём решения следующих задач: профилактика и предупреждение конфликтов на национальной (этнической) и (или) религиозной почве, обеспечение равноправия граждан", - говорится в документе.

Отмечается, что для этого будут предприняты действия по недопущению дискриминации со стороны органов публичной власти по признаку расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. Стратегия подразумевает также равенство прав и свобод человека при приеме на работу, замещении должностей государственной и муниципальной службы.