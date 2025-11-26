Рейтинг@Mail.ru
Астронавт рассказал о значимости полета Гагарина - РИА Новости, 26.11.2025
15:08 26.11.2025 (обновлено: 15:09 26.11.2025)
Астронавт рассказал о значимости полета Гагарина
Астронавт рассказал о значимости полета Гагарина
В США хорошо помнят дату полета Юрия Гагарина и безмерно благодарны ему за то, что благодаря первому космонавту планеты удалось достичь всех успехов, которые... РИА Новости, 26.11.2025
в мире
сша
юрий гагарин (космонавт)
сергей кудь-сверчков
петр дубров
сша
в мире, сша, юрий гагарин (космонавт), сергей кудь-сверчков, петр дубров
В мире, США, Юрий Гагарин (космонавт), Сергей Кудь-Сверчков, Петр Дубров
Астронавт рассказал о значимости полета Гагарина

Астронавт Уильямс: в США помнят дату полета Гагарина

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкКосмонавт Юрий Гагарин
Космонавт Юрий Гагарин - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Космонавт Юрий Гагарин. Архивное фото
БАЙКОНУР (Казахстан), 26 ноя – РИА Новости. В США хорошо помнят дату полета Юрия Гагарина и безмерно благодарны ему за то, что благодаря первому космонавту планеты удалось достичь всех успехов, которые есть у человечества сейчас, сообщил американский астронавт Кристофер Уильямс.
"Мы знаем, когда отмечается дата первого полета Юрия Гагарина. Мы стоим на плечах у этого великого человека, которому мы безмерно благодарны за то, что мы находимся там, где мы находимся сейчас", - сказал Уильямс на предполётной конференции.
Командир корабля Сергей Кудь-Сверчков, в свою очередь, отметил, что для российского отряда Юрий Гагарин, это, в первую очередь, выдающийся человек. Они берут пример с интеллигентности, воспитанности и скромности первого космонавта планеты, который после возвращения из космоса остался "таким же человеком без звёздной болезни", добавил он.
Полёт корабля "Союз МС-28" к Международной космической станции намечен на 27 ноября. В основной экипаж корабля входят российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс. В дублирующем – россияне Пётр Дубров и Анна Кикина, американец Анил Менон.
Как ожидается, экипаж проведёт на орбите 242 дня. По российской программе запланированы более 40 экспериментов, а также два выхода в открытый космос в апреле и в июне 2026 года.
В миреСШАЮрий Гагарин (космонавт)Сергей Кудь-СверчковПетр Дубров
 
 
