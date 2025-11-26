Астронавт рассказал о значимости полета Гагарина

БАЙКОНУР (Казахстан), 26 ноя – РИА Новости. В США хорошо помнят дату полета Юрия Гагарина и безмерно благодарны ему за то, что благодаря первому космонавту планеты удалось достичь всех успехов, которые есть у человечества сейчас, сообщил американский астронавт Кристофер Уильямс.