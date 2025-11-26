https://ria.ru/20251126/ssha-2057653581.html
Ушаков: мирный план США в Абу-Даби не обсуждался
Ушаков: мирный план США в Абу-Даби не обсуждался
Мирный план США не обсуждался на переговорах РФ, США и Украины в Абу-Даби, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 26.11.2025
