Ушаков: мирный план США в Абу-Даби не обсуждался - РИА Новости, 26.11.2025
12:01 26.11.2025
Ушаков: мирный план США в Абу-Даби не обсуждался
в мире
сша
россия
абу-даби
юрий ушаков
в мире, сша, россия, абу-даби, юрий ушаков
В мире, США, Россия, Абу-Даби, Юрий Ушаков
Ушаков: мирный план США в Абу-Даби не обсуждался

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мирный план США не обсуждался на переговорах РФ, США и Украины в Абу-Даби, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
В интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину Ушаков заявил, что представители спецслужб России и Украины, а также новый представитель США, занимающийся вопросами украинского досье, встречались в Абу-Даби.
"Нет, в Абу-Даби мирный план не обсуждался", - сказал Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос.
План США по Украине требует серьезного анализа, заявил Ушаков
В миреСШАРоссияАбу-ДабиЮрий Ушаков
 
 
