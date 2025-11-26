Рейтинг@Mail.ru
CNN рассказал о разногласиях между США и Украиной по ключевым пунктам плана - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/ssha-2057596614.html
CNN рассказал о разногласиях между США и Украиной по ключевым пунктам плана
CNN рассказал о разногласиях между США и Украиной по ключевым пунктам плана - РИА Новости, 26.11.2025
CNN рассказал о разногласиях между США и Украиной по ключевым пунктам плана
Существенные разногласия сохраняются между Вашингтоном и Киевом по меньшей мере по трем ключевым пунктам предлагаемого США плана по урегулированию на Украине,... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T09:34:00+03:00
2025-11-26T09:34:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
дмитрий песков
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004024196_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_20abfa39a10fa62801b23e9a4710edf7.jpg
https://ria.ru/20251126/tramp-2057571809.html
https://ria.ru/20251126/polsha-2057582509.html
https://ria.ru/20251126/tramp-2057570022.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004024196_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_0cdbc93ba5c220fd28a68f2393b997dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, США, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
CNN рассказал о разногласиях между США и Украиной по ключевым пунктам плана

CNN: США и Украина не достигли компромисса по 3 ключевым пунктам плана

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Существенные разногласия сохраняются между Вашингтоном и Киевом по меньшей мере по трем ключевым пунктам предлагаемого США плана по урегулированию на Украине, среди них вопрос будущего Донбасса, ограничение численности ВСУ и членство Украины в НАТО, передает телеканал CNN со ссылкой на источник.
"В интервью CNN из украинской столицы источник согласился с чиновниками (администрации президента США Дональда - ред.) Трампа в том, что "консенсус" действительно был достигнут по большинству пунктов мирных предложений США из 28, обнародованных на прошлой неделе... Однако он отметил, что... существуют как минимум три ключевых области, где сохраняются существенные разногласия", - говорится в сообщении.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Число пунктов в мирном плане США по Украине сократилось до 22, заявил Трамп
03:54
Как утверждает источник, по вопросу контролируемой ВСУ территории Донбасса был достигнут "определенный прогресс", однако решение по формулировкам и содержанию пока не было достигнуто. "Было бы крайне неверно утверждать, что сейчас у нас есть версия, принятая Украиной", - добавил источник.
Вторым ключевым вопросом, вызывающим разногласия, является вопрос ограничения численности ВСУ. По словам украинского источника, сейчас обсуждается более высокая цифра, чем предложенное изначально сокращение украинской армии до 600 тысяч человек. Говоря об отказе Украины от членства в НАТО, источник сообщил CNN, что это требование остается для Киева неприемлемым.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Флаги: Польши, ЕС и НАТО - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Из плана США по Украине удалили пункт о размещении истребителей в Польше
07:31
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Во вторник Песков заявил, что Москва понимает, что в опубликованный текст плана Трампа по Украине вносятся коррективы. По его словам, России был передан набросок американского плана, он во многом соответствует духу Анкориджа. Песков добавил, что текст, который оказался у российской стороны, претерпел изменения. Россия ожидает, когда США поделятся планами по урегулированию, предпочтительно, по официальным каналам, заявил представитель Кремля. Песков не исключил, что в какой-то момент настанет время для контактов РФ и США по мирному плану, и назвал проект Трампа по урегулированию субстантивным.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Трамп назвал уступки со стороны России по мирному плану США
03:29
 
В миреРоссияСШАКиевДмитрий ПесковВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала