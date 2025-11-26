Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, как США используют позитивную риторику по Украине - РИА Новости, 26.11.2025
01:55 26.11.2025
СМИ раскрыли, как США используют позитивную риторику по Украине
СМИ раскрыли, как США используют позитивную риторику по Украине - РИА Новости, 26.11.2025
СМИ раскрыли, как США используют позитивную риторику по Украине
Администрация президента США Дональда Трампа использует публичную оптимистичную риторику в переговорах по Украине как инструмент давления на Киев и Москву с... РИА Новости, 26.11.2025
в мире
россия
киев
сша
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
россия
киев
сша
в мире, россия, киев, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, Киев, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
СМИ раскрыли, как США используют позитивную риторику по Украине

CNN: США используют позитивную риторику по Украине для давления на Киев и Москву

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа использует публичную оптимистичную риторику в переговорах по Украине как инструмент давления на Киев и Москву с целью добиться урегулирования конфликта, утверждает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"По словам источников, знакомых с ситуацией, оптимистичная риторика Белого дома о переговорах по Украине на этой неделе является преднамеренной… чтобы оказать максимальное давление на Киев и Москву и заставить их взять на себя обязательства по переговорам", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Трамп призвал всех надеяться на скорейшее завершение конфликта на Украине
Вчера, 23:56
Отмечается, что администрация Трампа стремится воспользоваться текущим моментом в переговорах с обеими сторонами с целью добиться первоначальной сделки по прекращению огня. По словам источников, в Вашингтоне признают, что необходимо еще многого добиться в переговорном процессе.
"Стратегия, связанная с возрожденной атмосферой доверия, как сообщил один из источников, заключается в том, чтобы публично повысить ставки, чтобы затруднить для любой из сторон отказ от переговоров", - добавляет CNN.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Трамп: в плане США по Украине осталось лишь несколько спорных пунктов
Вчера, 22:49
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Трамп: в плане США по Украине осталось лишь несколько спорных пунктов
Вчера, 22:39
 
В миреРоссияКиевСШАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
Заголовок открываемого материала