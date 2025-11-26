Рейтинг@Mail.ru
Жители Подмосковья заказали почти 500 тысяч медицинских справок онлайн
Новости Подмосковья
 
11:10 26.11.2025
Жители Подмосковья заказали почти 500 тысяч медицинских справок онлайн
С начала года жители Московской области заказали через интернет почти 500 тысяч медицинских справок, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 26.11.2025
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
общество, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Капремонт в Москве
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. С начала года жители Московской области заказали через интернет почти 500 тысяч медицинских справок, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"Мы внедрили такую услугу в сферу здравоохранения в 2021 году. С начала этого года в Подмосковье заказали почти 500 тысяч справок онлайн", – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Через интернет можно получить ряд медицинских документов, включая справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках и выписку из амбулаторной карты.
Некоторые документы – такие как прививочный сертификат, выписка из амбулаторной карты и справка для спортивной секции – формируются автоматически и становятся доступными для скачивания сразу после заказа. Для оформления электронных справок для абитуриентов необходимо наличие актуального профилактического медосмотра, пройденного в течение текущего календарного года.
Услуга доступна на региональном портале госуслуг "Здоровье" в разделе "Электронные медицинские документы".
Новости Подмосковья
 
 
Заголовок открываемого материала