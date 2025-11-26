Боец рассказал о спасении сослуживцев от атаки дронов ВСУ

"Увидел, когда летела вражеская FPV (дрон – ред.), и забежал в блиндаж, предупредил ребят, спас их от смерти. А сам пострадал. Гляжу, летит вражеская FPV, и смотрю, к нам летит в блиндаж. Я побежал в блиндаж, забежал, крикнул ребятам, предупредил. Они разбежались, а я остался возле дверей", – сказал "Охотник".