Боец рассказал о спасении сослуживцев от атаки дронов ВСУ - 26.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:54 26.11.2025
Боец рассказал о спасении сослуживцев от атаки дронов ВСУ
Военнослужащий 33-го гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа с позывным "Охотник" рассказал РИА Новости, как был ранен, спасая четверых...
2025
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Боец рассказал о спасении сослуживцев от атаки дронов ВСУ

Боец 33-го полка получил ранение, спасая сослуживцев от атаки дронов ВСУ

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Военнослужащий 33-го гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа с позывным "Охотник" рассказал РИА Новости, как был ранен, спасая четверых сослуживцев на константиновском направлении.
"Увидел, когда летела вражеская FPV (дрон – ред.), и забежал в блиндаж, предупредил ребят, спас их от смерти. А сам пострадал. Гляжу, летит вражеская FPV, и смотрю, к нам летит в блиндаж. Я побежал в блиндаж, забежал, крикнул ребятам, предупредил. Они разбежались, а я остался возле дверей", – сказал "Охотник".
Он добавил, что сам в результате удара вражеского дрона получил ранения средней степени тяжести.
Ранее президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 33-му мотострелковому полку за массовый героизм и отвагу.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© 2025 МИА «Россия сегодня»
