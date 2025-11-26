Медицинское подразделение всегда под прицелом, заявил санинструктор

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Медицинское подразделение всегда под прицелом, потому что штурмовики без медика - это "могила", заявил на видео от Минобороны РФ санитарный инструктор с позывным "Фрол".

"Медицинское подразделение всегда под прицелом, потому что штурмовики без медика – это просто "могила". Когда приходит молодое пополнение, в первую очередь открываем аптечку и объясняем, что находится в ней, для чего это нужно, и в какой очередности это все использовать", - сказал "Фрол".