26.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:18 26.11.2025
Медицинское подразделение всегда под прицелом, заявил санинструктор
Медицинское подразделение всегда под прицелом, заявил санинструктор

Медицинское подразделение на фронте всегда находится под прицелом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Медицинское подразделение всегда под прицелом, потому что штурмовики без медика - это "могила", заявил на видео от Минобороны РФ санитарный инструктор с позывным "Фрол".
"Медицинское подразделение всегда под прицелом, потому что штурмовики без медика – это просто "могила". Когда приходит молодое пополнение, в первую очередь открываем аптечку и объясняем, что находится в ней, для чего это нужно, и в какой очередности это все использовать", - сказал "Фрол".
По его словам, многие ребята после боевых задач просто приходят и жмут руку, говорят: "спасибо большое, что обучили, подсказали, рассказали".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Командир отделения рассказал о важности беспроводной связи в зоне СВО
