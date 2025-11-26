https://ria.ru/20251126/spetsoperatsiya-2057575734.html
Медицинское подразделение всегда под прицелом, заявил санинструктор
Медицинское подразделение всегда под прицелом, заявил санинструктор - РИА Новости, 26.11.2025
Медицинское подразделение всегда под прицелом, заявил санинструктор
Медицинское подразделение всегда под прицелом, потому что штурмовики без медика - это "могила", заявил на видео от Минобороны РФ санитарный инструктор с... РИА Новости, 26.11.2025
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
Медицинское подразделение всегда под прицелом, заявил санинструктор
Медицинское подразделение на фронте всегда находится под прицелом
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Медицинское подразделение всегда под прицелом, потому что штурмовики без медика - это "могила", заявил на видео от Минобороны РФ санитарный инструктор с позывным "Фрол".
"Медицинское подразделение всегда под прицелом, потому что штурмовики без медика – это просто "могила". Когда приходит молодое пополнение, в первую очередь открываем аптечку и объясняем, что находится в ней, для чего это нужно, и в какой очередности это все использовать", - сказал "Фрол".
По его словам, многие ребята после боевых задач просто приходят и жмут руку, говорят: "спасибо большое, что обучили, подсказали, рассказали".