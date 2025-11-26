Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал, что приходится сбивать дроны "на звук" при плохой погоде - РИА Новости, 26.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 26.11.2025
Боец рассказал, что приходится сбивать дроны "на звук" при плохой погоде
специальная военная операция на украине
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Боец ВС РФ, наводчик, с позывным "Шрам" рассказал на видео от Минобороны РФ, что иногда приходится ориентироваться на звук, чтобы выполнять поставленные задачи - уничтожать вражеские дроны.
"Если туман сильный, уже сложнее работать. Мы работаем на звук, если уже слышим этот, и корректирует у нас старший оператор. Ну и уже наводчик работает по указанной цели. Стоял туман сильный, изморозь, и пошли пролеты. Ну в тепловизор вообще ничего не видать было. Вот отработали на звук, сбили", - сказал боец ВС РФ.
Военнослужащие расчёта способны заменить друг друга на боевых точках. Ещё при формировании расчёта каждый из них проходит полный комплекс огневой подготовки по всем имеющимся в подразделении видам оружия. Взаимозаменяемость военнослужащих обеспечивает высокий процент успешного выполнения боевых задач, добавили в МО РФ.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Бойцы ВС России срывают попытки ВСУ вырваться из окружения под Купянском
05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссия
 
 
