Боец рассказал, что приходится сбивать дроны "на звук" при плохой погоде
Боец рассказал, что приходится сбивать дроны "на звук" при плохой погоде - РИА Новости, 26.11.2025
Боец рассказал, что приходится сбивать дроны "на звук" при плохой погоде
Боец ВС РФ, наводчик, с позывным "Шрам" рассказал на видео от Минобороны РФ, что иногда приходится ориентироваться на звук, чтобы выполнять поставленные задачи... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T05:08:00+03:00
2025-11-26T05:08:00+03:00
2025-11-26T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Боец рассказал, что приходится сбивать дроны "на звук" при плохой погоде
ВС России сбивают дроны на звук при плохой погоде
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Боец ВС РФ, наводчик, с позывным "Шрам" рассказал на видео от Минобороны РФ, что иногда приходится ориентироваться на звук, чтобы выполнять поставленные задачи - уничтожать вражеские дроны.
"Если туман сильный, уже сложнее работать. Мы работаем на звук, если уже слышим этот, и корректирует у нас старший оператор. Ну и уже наводчик работает по указанной цели. Стоял туман сильный, изморозь, и пошли пролеты. Ну в тепловизор вообще ничего не видать было. Вот отработали на звук, сбили", - сказал боец ВС РФ.
Военнослужащие расчёта способны заменить друг друга на боевых точках. Ещё при формировании расчёта каждый из них проходит полный комплекс огневой подготовки по всем имеющимся в подразделении видам оружия. Взаимозаменяемость военнослужащих обеспечивает высокий процент успешного выполнения боевых задач, добавили в МО РФ
