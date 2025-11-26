Боец рассказал, что приходится сбивать дроны "на звук" при плохой погоде

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Боец ВС РФ, наводчик, с позывным "Шрам" рассказал на видео от Минобороны РФ, что иногда приходится ориентироваться на звук, чтобы выполнять поставленные задачи - уничтожать вражеские дроны.

"Если туман сильный, уже сложнее работать. Мы работаем на звук, если уже слышим этот, и корректирует у нас старший оператор. Ну и уже наводчик работает по указанной цели. Стоял туман сильный, изморозь, и пошли пролеты. Ну в тепловизор вообще ничего не видать было. Вот отработали на звук, сбили", - сказал боец ВС РФ.