Бойцы ВС России спасли военного ВСУ, сбросив записки с дрона - РИА Новости, 26.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:50 26.11.2025 (обновлено: 04:37 26.11.2025)
Бойцы ВС России спасли военного ВСУ, сбросив записки с дрона
Бойцы ВС России спасли военного ВСУ, сбросив записки с дрона
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
запорожская область
запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. Российские военнослужащие спасли жизнь раненому украинскому солдату в Запорожской области, сбрасывая ему записки с беспилотника, а затем эвакуировав в безопасное место, рассказал РИА Новости сам солдат ВСУ, который попал в плен, Александр Грабиевский.
"Чувствую мощный разрыв и ужасную боль. Смотрю — кровища, рваная рана. Третьи сутки лежал без воды, без еды, без сигарет. Прилетает дрон и записку скидывает: "Хочешь жить — двигайся за дроном". Я показываю: нога, не могу встать. Он ещё одну записку скидывает: "Сейчас за тобой придут, не сопротивляйся, убивать не будут", — сказал Грабиевский.
Уничтожение сети украинских пунктов управления БПЛА в Херсонской области
ВС России уничтожили сеть пунктов управления БПЛА ВСУ
03:49
03:49
Он добавил, что уже спустя час после сброса второй записки к нему пришли российские военнослужащие, которые забрали его в свой блиндаж, где накормили и оказали первую помощь.
По словам пленного, он оказался один, потому что после одной из атак российских БПЛА двое сослуживцев бросили его, и он был вынужден отходить в одиночку.
Российские военнослужащие
ВС России уничтожили мобильный командный пункт ВСУ под Купянском
03:48
03:48
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
