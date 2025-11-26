https://ria.ru/20251126/spetsoperatsiya-2057571532.html
Бойцы ВС России спасли военного ВСУ, сбросив записки с дрона
Бойцы ВС России спасли военного ВСУ, сбросив записки с дрона - РИА Новости, 26.11.2025
Бойцы ВС России спасли военного ВСУ, сбросив записки с дрона
Российские военнослужащие спасли жизнь раненому украинскому солдату в Запорожской области, сбрасывая ему записки с беспилотника, а затем эвакуировав в... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T03:50:00+03:00
2025-11-26T03:50:00+03:00
2025-11-26T04:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
запорожская область
ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. Российские военнослужащие спасли жизнь раненому украинскому солдату в Запорожской области, сбрасывая ему записки с беспилотника, а затем эвакуировав в безопасное место, рассказал РИА Новости сам солдат ВСУ, который попал в плен, Александр Грабиевский.
"Чувствую мощный разрыв и ужасную боль. Смотрю — кровища, рваная рана. Третьи сутки лежал без воды, без еды, без сигарет. Прилетает дрон и записку скидывает: "Хочешь жить — двигайся за дроном". Я показываю: нога, не могу встать. Он ещё одну записку скидывает: "Сейчас за тобой придут, не сопротивляйся, убивать не будут", — сказал Грабиевский.
Он добавил, что уже спустя час после сброса второй записки к нему пришли российские военнослужащие, которые забрали его в свой блиндаж, где накормили и оказали первую помощь.
По словам пленного, он оказался один, потому что после одной из атак российских БПЛА двое сослуживцев бросили его, и он был вынужден отходить в одиночку.