Бойцы ВС России спасли военного ВСУ, сбросив записки с дрона

ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. Российские военнослужащие спасли жизнь раненому украинскому солдату в Запорожской области, сбрасывая ему записки с беспилотника, а затем эвакуировав в безопасное место, рассказал РИА Новости сам солдат ВСУ, который попал в плен, Александр Грабиевский.

"Чувствую мощный разрыв и ужасную боль. Смотрю — кровища, рваная рана. Третьи сутки лежал без воды, без еды, без сигарет. Прилетает дрон и записку скидывает: "Хочешь жить — двигайся за дроном". Я показываю: нога, не могу встать. Он ещё одну записку скидывает: "Сейчас за тобой придут, не сопротивляйся, убивать не будут", — сказал Грабиевский.

Он добавил, что уже спустя час после сброса второй записки к нему пришли российские военнослужащие, которые забрали его в свой блиндаж, где накормили и оказали первую помощь.