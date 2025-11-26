ВС России уничтожили сеть пунктов управления БПЛА ВСУ

"Сначала активизировалась работа беспилотных систем со стороны противника, но в кротчайшие сроки уже выбито порядка 15-20 антенн (на пунктах управления БПЛА – ред.), что снизило применение БПЛА, мы полностью закрыли пролет (гексакоптеров – ред.) R-18 именно перед фронтом в зоне ответственности полка", - рассказал "Нил".