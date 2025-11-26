https://ria.ru/20251126/spetsoperatsiya-2057571416.html
ВС России уничтожили сеть пунктов управления БПЛА ВСУ
херсонская область
Уничтожение сети украинских пунктов управления БПЛА в Херсонской области
Военнослужащие 299-го полка 98-й дивизии ВДВ уничтожили сеть украинских пунктов управления БПЛА в Херсонской области.
О том, как работают ивановские десантники на этом участке фронта, в материале РИА Новости.
ГЕНИЧЕСК, 26 ноя – РИА Новости. Десантники 299-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии уничтожили сеть пунктов управления БПЛА ВСУ в Херсонской области, рассказал РИА Новости командир полка с позывным "Нил".
"Сначала активизировалась работа беспилотных систем со стороны противника, но в кротчайшие сроки уже выбито порядка 15-20 антенн (на пунктах управления БПЛА – ред.), что снизило применение БПЛА, мы полностью закрыли пролет (гексакоптеров – ред.) R-18 именно перед фронтом в зоне ответственности полка", - рассказал "Нил".
Он уточнил, что пункты управления и взлета БПЛА являются одними из приоритетных целей на их участке фронта. По словам командира, для уничтожения данных целей используется как артиллерия, так и различного типа БПЛА.