26.11.2025
15:30 26.11.2025
Совет Федерации сохранил тарифы на социальное страхование от травматизма
Совет Федерации сохранил тарифы на социальное страхование от травматизма - РИА Новости, 26.11.2025
Совет Федерации сохранил тарифы на социальное страхование от травматизма
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о сохранении на 2026-2028 годы действующих страховых тарифов на обязательное социальное страхование от... РИА Новости, 26.11.2025
общество
россия
совет федерации рф
россия
Совет Федерации сохранил тарифы на социальное страхование от травматизма

Заседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о сохранении на 2026-2028 годы действующих страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Документ сохраняет на ближайшие три года действие 32 страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (от 0,2% до 8,5% от сумм выплат и иных вознаграждений), дифференцированных по видам экономической деятельности в зависимости от класса профессионального риска.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Матвиенко прокомментировала проект о платежах неработающих по ОМС
25 ноября, 07:52
При этом в целях стимулирования работодателей активнее включать инвалидов в трудовой процесс сохраняется существующая с 2001 года льгота по уплате страховых взносов по этому виду страхования.
Организации и индивидуальные предприниматели, использующие труд инвалидов, как и сейчас, смогут уплачивать страховые взносы в размере 60% от установленных тарифов к суммам выплат и иных вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных - инвалидов I, II и III групп.
Общая сумма затрат на выполнение обязательств, предусмотренных законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", в 2026 году составит 196,39 миллиарда рублей, в 2027 году – 206,16 миллиарда, в 2028 году – 215,47 миллиарда рублей.
При этом поступление страховых взносов (с учетом недоимки, включая пени и штрафы) в эти три года планируется на уровне 318,54 миллиарда, 344,39 миллиарда и 370,58 миллиарда рублей соответственно.
Этих сумм, согласно пояснительной записке, достаточно для обеспечения в полном объеме выплат по страхованию и финансирования других расходов Соцфонда России, предусмотренных законодательством.
Женщина с детьми - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Голикова рассказала о повышении страховых выплат по уходу за ребенком
Вчера, 13:40
 
