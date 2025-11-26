Рейтинг@Mail.ru
Совфед пригласил Лаврова выступить с докладом о вопросах внешней политики
15:18 26.11.2025 (обновлено: 15:19 26.11.2025)
Совфед пригласил Лаврова выступить с докладом о вопросах внешней политики
Совфед пригласил Лаврова выступить с докладом о вопросах внешней политики - РИА Новости, 26.11.2025
Совфед пригласил Лаврова выступить с докладом о вопросах внешней политики
Совет Федерации принял решение пригласить выступить главу МИД России Сергея Лаврова на заседании 10 декабря с докладом об актуальных вопросах внешней политики... РИА Новости, 26.11.2025
политика, россия, сергей лавров, совет федерации рф
Политика, Россия, Сергей Лавров, Совет Федерации РФ
Совфед пригласил Лаврова выступить с докладом о вопросах внешней политики

Совфед пригласил Лаврова 10 декабря рассказать о внешней политике России

© РИА Новости / Станислав Красильников
Заседание Совета Федерации
Заседание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Заседание Совета Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Совет Федерации принял решение пригласить выступить главу МИД России Сергея Лаврова на заседании 10 декабря с докладом об актуальных вопросах внешней политики РФ.
"О приглашении министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова на "правительственный час" для выступления на тему "Об актуальных вопросах внешней политики Российской Федерации" (10 декабря - ред.), - отмечается в повестке заседания.
Заседание Совета Федерации РФ. 26 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Совфед одобрил закон о бюджете на 2026-2028 годы
Политика Россия Сергей Лавров Совет Федерации РФ
 
 
