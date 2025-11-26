https://ria.ru/20251126/sovfed-2057738669.html
Совфед пригласил Лаврова выступить с докладом о вопросах внешней политики
Совфед пригласил Лаврова выступить с докладом о вопросах внешней политики
Совет Федерации принял решение пригласить выступить главу МИД России Сергея Лаврова на заседании 10 декабря с докладом об актуальных вопросах внешней политики... РИА Новости, 26.11.2025
политика
россия
сергей лавров
совет федерации рф
политика, россия, сергей лавров, совет федерации рф
Политика, Россия, Сергей Лавров, Совет Федерации РФ
Совфед пригласил Лаврова 10 декабря рассказать о внешней политике России