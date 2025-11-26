Рейтинг@Mail.ru
Совфед одобрил закон об установлении МРОТ в 27093 рубля
26.11.2025
Совфед одобрил закон об установлении МРОТ в 27093 рубля
Совфед одобрил закон об установлении МРОТ в 27093 рубля
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в размере 27093 рубля с 1 января 2026...
наталия косихина
совет федерации рф
https://ria.ru/20251126/sovfed--2057697585.html
2025
Новости
1920
1920
true
наталия косихина, совет федерации рф
Наталия Косихина, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон об установлении МРОТ в 27093 рубля

Совфед одобрил закон об установлении МРОТ в 27093 рубля с 1 января 2026 года

Здание Совета Федерации России. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в размере 27093 рубля с 1 января 2026 года.
"Согласно закону, с 1 января 2026 года МРОТ устанавливается в сумме 27093 рубля в месяц. По сравнению с 2025 годом рост составит 20,7%. Реализация федерального закона будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 миллиона работников", - отметила в беседе с РИА Новости сенатор Наталия Косихина.
Наталия КосихинаСовет Федерации РФ
 
 
