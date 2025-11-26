https://ria.ru/20251126/sovfed-2057722322.html
Совфед одобрил закон об установлении МРОТ в 27093 рубля
Совфед одобрил закон об установлении МРОТ в 27093 рубля - РИА Новости, 26.11.2025
Совфед одобрил закон об установлении МРОТ в 27093 рубля
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в размере 27093 рубля с 1 января 2026... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T14:42:00+03:00
2025-11-26T14:42:00+03:00
2025-11-26T14:42:00+03:00
наталия косихина
совет федерации рф
