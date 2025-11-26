В Москве состоялся всероссийский семинар-совещание "Российское казачество"

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Всероссийский семинар-совещание "Российское казачество" стартовал с пленарного заседания, на котором участники обсудили вопросы взаимодействия исполнительных органов власти субъектов РФ и казачества, Всероссийский семинар-совещание "Российское казачество" стартовал с пленарного заседания, на котором участники обсудили вопросы взаимодействия исполнительных органов власти субъектов РФ и казачества, сообщает портал "Российское казачество".

Мероприятие открылось приветствием председателя Совета при Президенте РФ по делам казачества, помощника президента РФ Дмитрия Миронова, которое зачитал ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по делам казачества, заместитель начальника управления президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции Алексей Кириченко.

"Важно, что работа семинара, направленная в том числе на выработку предложений по формированию единой системы управления кадрами казачьих обществ, включая развитие кадрового резерва, подготовку квалифицированных, социально ответственных, патриотично настроенных казаков и атаманов, имеет высокую значимость для совершенствования несения государственной службы российским казачеством", – в частности, говорилось в послании.

Затем с докладом выступил руководитель ФАДН России Игорь Баринов, который рассказал о реализации в 2025 году Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества и задачах органов власти на ближайшую перспективу. Игорь Баринов подчеркнул, что по состоянию на 1 июля этого года в стране зарегистрировано 2330 казачьих обществ, из них 1 – всероссийское казачье общество, 13 – войсковых казачьих обществ, 101 – окружное (отдельское) казачье общество, 157 – районных (юртовых) казачьих обществ, 2058 – хуторских, станичных, городских казачьих обществ.

"Буквально за последние несколько лет в общественном сознании произошел коренной перелом в отношении к казачеству. Теперь при слове "казак" люди представляют прежде всего защитника интересов государства, для которого слова "долг", "товарищество", "традиции" наполнены живым смыслом", – отметил он.

Также руководитель ФАДН напомнил, что 18 ноября Всероссийское казачье общество подписало соглашение с Министерством обороны РФ о пополнении казаками мобилизационного людского резерва страны, и отметил, что по итогам прошлогоднего семинара-совещания утвержден типовой регламент внештатного советника командующего военным округом.



"Более того, атаманы Северо-Западного, Центрального казачьих войск, Всевеликого войска Донского, Оренбургского и Забайкальского войсковых казачьих обществ уже назначены советниками командующих соответственно Ленинградским, Московским, Южным, Центральным и Восточным военными округами", – уточнил руководитель ФАДН.

На пленарном заседании также выступил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов. Он отметил, что казачество – грозная сила для врагов России, и рассказал, что на текущий момент общая численность 13 казачьих войск превышает 140 тысяч казаков.

Кроме этого, атаман напомнил, что в 2024 году был учрежден Совет атаманов России, первое заседание которого состоялось 8 июля в Крыму. Атаман уточнил, что принятые на совете решения носят стратегический характер, а их реализация способствует дальнейшему укреплению единства российского казачества.

"Пример такого единства можно увидеть в зоне проведения специальной военной операции. С 2022 года нарастающим итогом свыше 400 атаманов всех уровней приняли участие в боевых действиях специальной военной операции. Сформировано свыше 20 добровольческих казачьих подразделений. В настоящее время на линии боевого соприкосновения выполняют задачи тысячи братьев-казаков. Как уже было сказано, более 5 тысяч казаков удостоены высоких государственных наград, 12 – Героев России", – отметил он.

Также Виталий Кузнецов рассказал, что на сегодняшний день к выполнению всех видов служб, предусмотренных федеральным законом, привлечено более 28 тысяч казаков. Кроме того, казачьи войска России проводят войсковые военно-полевые сборы с казаками, находящимися в запасе, в этом году в них приняло участие 23 тысячи казаков.

Кроме этого, атаман отметил, что Всероссийским казачьим обществом уделяется пристальное внимание развитию системы непрерывного казачьего образования, уже создано более 3 тысяч учебных заведений.

"Общая численность воспитанников превышает 30 тысяч человек. Основу непрерывного казачьего образования составляют 30 казачьих кадетских корпусов. И из них на новых территориях создано только в Луганской Народной Республике 3 казачьих кадетских корпуса. В следующем году мы планируем открыть казачий кадетский корпус в Донецкой Народной Республике", – сказал Кузнецов.

На заседании с докладом также выступил статс-секретарь – заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов, который рассказал о казачьем компоненте в молодежной политике. Кроме этого, о деятельности Министерства культуры РФ по реализации стратегии отчитался заместитель министра культуры Андрей Малышев, а о работе Минобрнауки РФ рассказала заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова.

В ходе пленарного заседания перед собравшимися выступил заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам национальностей, председатель экспертной комиссии Совета при Президенте РФ по делам казачества Николай Долуда, который отчитался о деятельности экспертной комиссии в этом году.

Ответственный секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин рассказал о духовно-нравственной составляющей реализации Стратегии госполитики РФ в отношении российского казачества на 2021–2030 годы.

Далее в рамках семинара-совещания "Российское казачество" начали работу тематические секции. На первой из них участники обсудили выполнение исполнительными органами субъектов РФ плана мероприятий по реализации стратегии. Вторая секция была посвящена теме современных образовательных технологий и педагогических инноваций в сфере формирования казачьего молодежного кадрового резерва.