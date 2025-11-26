Финансовая инфраструктура является основой сотрудничества России и Таиланда

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Развитие современных банковских сервисов и цифровых платёжных инструментов выступает ключевым фактором в углублении экономического взаимодействия между Россией и Таиландом, заявил председатель правления РОСЭКСИМБАНКа (входит в группу РЭЦ) Петр Засельский на полях Российско-таиландского инвестиционного форума 2025.

"Развитие современных банковских сервисов и цифровых платёжных инструментов - ключевой фактор углубления экономического взаимодействия между Россией и Таиландом, поскольку они обеспечивают быстрые, безопасные и малозатратные расчеты, стимулирующие рост торговли, инвестиций и финансовых операций", – сказал Засельский на сессии "Торгово-экономическое сотрудничество России и Таиланда. Контуры новой инфраструктуры".

Современные национальные системы мгновенных платежей служат основой для формирования межгосударственных связей в розничных платежах. Унифицированные идентификаторы, стандарты QR-кодов и инфраструктура в режиме реального времени позволяют туристам, малым экспортерам и операторам денежных переводов проводить расчеты напрямую, минуя длинные цепочки корреспондентских банков.

РЭЦ активно поддерживает внедрение цифровых технологий в сферу международных платежей. Несмотря на существующие в России и Таиланде ограничения на использование цифровых валют в качестве платежного средства, потенциал этих технологий остается значительным, а их развитие продолжается. "В этой связи мы помогаем участникам внешнеэкономической деятельности легально применять подобные инструменты в международных сделках, строго соблюдая требования регулирования", – сказал глава банка.