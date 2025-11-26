Рейтинг@Mail.ru
Финансовая инфраструктура является основой сотрудничества России и Таиланда - РИА Новости, 26.11.2025
14:26 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/sotrudnichestvo-2057715162.html
Финансовая инфраструктура является основой сотрудничества России и Таиланда
Финансовая инфраструктура является основой сотрудничества России и Таиланда - РИА Новости, 26.11.2025
Финансовая инфраструктура является основой сотрудничества России и Таиланда
Развитие современных банковских сервисов и цифровых платёжных инструментов выступает ключевым фактором в углублении экономического взаимодействия между Россией... РИА Новости, 26.11.2025
2025
экономика
Экономика
Финансовая инфраструктура является основой сотрудничества России и Таиланда

Развитие банковских сервисов является основой сотрудничества РФ и Таиланда

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСтраны мира. Таиланд
Страны мира. Таиланд - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Страны мира. Таиланд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Развитие современных банковских сервисов и цифровых платёжных инструментов выступает ключевым фактором в углублении экономического взаимодействия между Россией и Таиландом, заявил председатель правления РОСЭКСИМБАНКа (входит в группу РЭЦ) Петр Засельский на полях Российско-таиландского инвестиционного форума 2025.
"Развитие современных банковских сервисов и цифровых платёжных инструментов - ключевой фактор углубления экономического взаимодействия между Россией и Таиландом, поскольку они обеспечивают быстрые, безопасные и малозатратные расчеты, стимулирующие рост торговли, инвестиций и финансовых операций", – сказал Засельский на сессии "Торгово-экономическое сотрудничество России и Таиланда. Контуры новой инфраструктуры".
Потенциал переговоров деловой миссии РЭЦ на Beautyworld Central Asia составил $15,3 млн
Потенциал переговоров РЭЦ на Beautyworld Central Asia составил $15,3 млн
Вчера, 14:22
Современные национальные системы мгновенных платежей служат основой для формирования межгосударственных связей в розничных платежах. Унифицированные идентификаторы, стандарты QR-кодов и инфраструктура в режиме реального времени позволяют туристам, малым экспортерам и операторам денежных переводов проводить расчеты напрямую, минуя длинные цепочки корреспондентских банков.
РЭЦ активно поддерживает внедрение цифровых технологий в сферу международных платежей. Несмотря на существующие в России и Таиланде ограничения на использование цифровых валют в качестве платежного средства, потенциал этих технологий остается значительным, а их развитие продолжается. "В этой связи мы помогаем участникам внешнеэкономической деятельности легально применять подобные инструменты в международных сделках, строго соблюдая требования регулирования", – сказал глава банка.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) – стратегический партнер Российско-таиландского инвестиционного форума 2025. Участники форума смогут познакомиться с российской продукцией на корнере "Сделано в России", провести B2B-встречи в специальной зоне match making, увидеть, как в прямых эфирах на популярной платформе социальной коммерции будут продвигаться российские товары при участии известных тайских блогеров. И, конечно, получить экспертное мнение и инсайты о развитии торгово-экономических отношений стран, перспективах российских компаний на рынках Таиланда и новых возможностях финансовой инфраструктуры.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ)
Господдержка снижает риски для российских инвесторов за рубежом
Вчера, 14:18
 
Экономика
 
 
