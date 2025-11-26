https://ria.ru/20251126/sotrudnichestvo-2057684538.html
Бишкек и Москва дали высокую оценку сотрудничеству, заявил Жапаров
Бишкек и Москва дали высокую оценку сотрудничеству, заявил Жапаров - РИА Новости, 26.11.2025
Бишкек и Москва дали высокую оценку сотрудничеству, заявил Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что Бишкек и Москва дали высокую и позитивную оценку двустороннему сотрудничеству. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T12:59:00+03:00
2025-11-26T12:59:00+03:00
2025-11-26T13:00:00+03:00
бишкек
россия
киргизия
садыр жапаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057616811_257:0:2500:1262_1920x0_80_0_0_4fb361c25c820071914fcf040c87c9c0.jpg
https://ria.ru/20251126/kirgiziya-2057677778.html
бишкек
россия
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057616811_0:0:2689:2018_1920x0_80_0_0_c17d9a5e8975bbf84c375660520db9ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бишкек, россия, киргизия, садыр жапаров
Бишкек, Россия, Киргизия, Садыр Жапаров
Бишкек и Москва дали высокую оценку сотрудничеству, заявил Жапаров
Жапаров: Киргизия и Россия высоко оценили сотрудничество