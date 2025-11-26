Рейтинг@Mail.ru
АНО "Общественный капитал" начала сотрудничать с группой компаний "РОЛЬФ"
26.11.2025
18:15 26.11.2025
АНО "Общественный капитал" начала сотрудничать с группой компаний "РОЛЬФ"
АНО "Общественный капитал" начала сотрудничать с группой компаний "РОЛЬФ" - РИА Новости, 26.11.2025
АНО "Общественный капитал" начала сотрудничать с группой компаний "РОЛЬФ"
АНО "Общественный капитал" и ГК "РОЛЬФ" подписали соглашение о сотрудничестве по продвижению стандарта общественного капитала бизнеса, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.11.2025
Санкт-Петербург, Москва
Санкт-Петербург, Москва
АНО "Общественный капитал" начала сотрудничать с группой компаний "РОЛЬФ"

АНО "Общественный капитал" и ГК "РОЛЬФ" начали сотрудничество

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. АНО "Общественный капитал" и ГК "РОЛЬФ" подписали соглашение о сотрудничестве по продвижению стандарта общественного капитала бизнеса, сообщает пресс-служба некоммерческой организации.
Церемония прошла в среду на V форуме социальной ответственности "Конгресс: РБК — Общественный капитал".
Общественный капитал заключила 65 соглашений о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
АНО "Общественный капитал" заключила 65 соглашений о сотрудничестве
Вчера, 17:48
Генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова отметила, что группа компаний развивает проекты в области социальной ответственности – например, в сфере экологии и образования.
"Компания участвует в инициативах по переработке отработанного моторного масла, утилизирует стекло, пластик и компоненты автомобилей, непригодные к использованию, но потенциально подходящие для переработки. Социальный блок не менее значим: РОЛЬФ готовит кадры для автомобильной отрасли и уделяет большое внимание вопросам безопасности на дорогах. Один из приоритетов – повышение прозрачности на рынке автомобилей с пробегом. Это актуальные практики, которые могут быть интересны и другим компаниям", – приводит пресс-служба слова Багатыровой.
Группа компаний рассматривает социальную ответственность как часть бизнес-процессов. Например, она реализует комплекс экологических инициатив. Большой блок корпоративной ответственности связан с подготовкой кадров для автомобильной отрасли. Так, группа сотрудничает с профильными колледжами Москвы, Санкт-Петербурга, Серпухова и Краснодара, ежегодно принимает на практику более 250 студентов и развивает собственные образовательные проекты.
"Для РОЛЬФ важно участвовать в инициативах, которые формируют ответственную деловую среду. Наша задача – строить социально ответственный бизнес, совершенствуя каждый механизм. Совместная работа с АНО “Общественный капитал” позволит нам системно внедрять стандарт общественного капитала и усиливать вклад компании в развитие отрасли и страны", – отметила финансовый директор ГК "РОЛЬФ" Олеся Жаворонкова.
Статус амбассадора предполагает содействие внедрению лучших практик, участие в образовательных и информационных проектах, организацию совместных мероприятий для предпринимателей и распространение принципов стандарта среди партнеров и отрасли.
Конференция - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Асият Багатырова отметила важность форума о социальных практиках
24 ноября, 15:55
 
