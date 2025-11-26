АНО "Общественный капитал" начала сотрудничать с группой компаний "РОЛЬФ"

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. АНО "Общественный капитал" и ГК "РОЛЬФ" подписали соглашение о сотрудничестве по продвижению стандарта общественного капитала бизнеса, сообщает пресс-служба некоммерческой организации.

Церемония прошла в среду на V форуме социальной ответственности "Конгресс: РБК — Общественный капитал".

Генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова отметила, что группа компаний развивает проекты в области социальной ответственности – например, в сфере экологии и образования.

"Компания участвует в инициативах по переработке отработанного моторного масла, утилизирует стекло, пластик и компоненты автомобилей, непригодные к использованию, но потенциально подходящие для переработки. Социальный блок не менее значим: РОЛЬФ готовит кадры для автомобильной отрасли и уделяет большое внимание вопросам безопасности на дорогах. Один из приоритетов – повышение прозрачности на рынке автомобилей с пробегом. Это актуальные практики, которые могут быть интересны и другим компаниям", – приводит пресс-служба слова Багатыровой.

Группа компаний рассматривает социальную ответственность как часть бизнес-процессов. Например, она реализует комплекс экологических инициатив. Большой блок корпоративной ответственности связан с подготовкой кадров для автомобильной отрасли. Так, группа сотрудничает с профильными колледжами Москвы, Санкт-Петербурга, Серпухова и Краснодара, ежегодно принимает на практику более 250 студентов и развивает собственные образовательные проекты.

"Для РОЛЬФ важно участвовать в инициативах, которые формируют ответственную деловую среду. Наша задача – строить социально ответственный бизнес, совершенствуя каждый механизм. Совместная работа с АНО “Общественный капитал” позволит нам системно внедрять стандарт общественного капитала и усиливать вклад компании в развитие отрасли и страны", – отметила финансовый директор ГК "РОЛЬФ" Олеся Жаворонкова.