Соглашение об утилизации плутония прекратило действие с шестого ноября - РИА Новости, 26.11.2025
19:09 26.11.2025
Соглашение об утилизации плутония прекратило действие с шестого ноября
Соглашение об утилизации плутония прекратило действие с шестого ноября
россия, вашингтон (штат), сша
Россия, Вашингтон (штат), США
Соглашение об утилизации плутония прекратило действие с шестого ноября

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Соглашение между РФ и США об утилизации плутония и протоколы к нему официально прекратили действие с 6 ноября, говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
"6 ноября 2025 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращения с ним и сотрудничеству в этой области, подписанного в Москве 29 августа 2000 года и в Вашингтоне 1 сентября 2000 года, протокола к Соглашению между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничеству в этой области, подписанного в Вашингтоне 15 сентября 2006 года, а также протокола к Соглашению между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничеству в этой области, подписанного в Вашингтоне 13 апреля 2010 года)", - говорится в официальном сообщении МИД РФ.
Знак радиоактивности - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Эксперт оценил планы США по использованию избыточного оружейного плутония
22 октября, 14:41
 
РоссияВашингтон (штат)США
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
