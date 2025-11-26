Соглашение об утилизации плутония прекратило действие с шестого ноября

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Соглашение между РФ и США об утилизации плутония и протоколы к нему официально прекратили действие с 6 ноября, говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
"6 ноября 2025 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращения с ним и сотрудничеству в этой области, подписанного в Москве 29 августа 2000 года и в Вашингтоне 1 сентября 2000 года, протокола к Соглашению между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничеству в этой области, подписанного в Вашингтоне 15 сентября 2006 года, а также протокола к Соглашению между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничеству в этой области, подписанного в Вашингтоне 13 апреля 2010 года)", - говорится в официальном сообщении МИД РФ.