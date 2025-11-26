Рейтинг@Mail.ru
Трамп спорил с архитектором из-за размеров бального зала, пишет WP - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/smi-2057775124.html
Трамп спорил с архитектором из-за размеров бального зала, пишет WP
Трамп спорил с архитектором из-за размеров бального зала, пишет WP - РИА Новости, 26.11.2025
Трамп спорил с архитектором из-за размеров бального зала, пишет WP
Президент США Дональд Трамп спорил с архитектором проекта строительства бального зала в Белом доме Джеймсом Маккрери из-за размера будущей пристройки,... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T16:57:00+03:00
2025-11-26T16:57:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
https://ria.ru/20251126/tramp-2057570739.html
https://ria.ru/20251126/rada-2057580090.html
https://ria.ru/20251126/zelenskiy-2057582684.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп спорил с архитектором из-за размеров бального зала, пишет WP

WP: Трамп спорил с архитектором Маккрери из-за размеров бального зала

© AP PhotoДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп спорил с архитектором проекта строительства бального зала в Белом доме Джеймсом Маккрери из-за размера будущей пристройки, американский лидер хотел, чтобы сооружение было больше и настаивал на его расширении, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.
По словам источников газеты, Трамп гордится своей компетентностью в области недвижимости: он неоднократно обсуждал детали проекта строительства бального зала на встречах в Овальном кабинете и проводил частые совещания по поводу его дизайна и материалов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Украина должна пойти на сделку из-за превосходства России, заявил Трамп
Вчера, 03:43
"В последние недели президент и Джеймс Маккрери спорили из-за размера проекта, Трамп настаивал на расширении бального зала.., что отражает конфликт между архитектурными нормами и грандиозной эстетикой Трампа", - говорится в сообщении
По информации источников газеты, желание Трампа реализовать большой проект привело к его разногласиям с архитектором Маккрери, который посоветовал проявить сдержанность из-за опасений, что размер запланированной пристройки "может затмить" размер особняка. Как пишет издание, неназванный чиновник Белого дома признал возникновение разногласий, но не стал объяснять причины и вдаваться в подробности, охарактеризовав беседы Трампа и Маккрери о бальном зале как "конструктивный диалог".
Источник Washington Post также сообщил, что Маккрери хочет остаться в проекте, опасаясь, что проект здания другого архитектора будет хуже.
"Повышенная сосредоточенность Трампа на проекте и его настойчивость в реализации своего видения, несмотря на возражения его собственных работников, защитников исторических памятников и других лиц, обеспокоенных нехваткой мнения общественности, отражают его необычайную веру в себя как законодателя вкуса и одержимое внимание к деталям", - заключает издание.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"О чем-то пошушукались": в Раде предупредили о решении Трампа по Зеленскому
Вчера, 06:48
Трамп ранее заявлял о намерении построить на территории официальной резиденции президентов США бальный зал вместимостью до 650 человек на месте, где ранее располагалось Восточное крыло.
Согласно официальной информации, Восточное крыло было построено в 1902 году и с тех пор проходило множество этапов реновации. Традиционно эта часть здания использовалась первыми леди США и их командами, а офисы президентов и их команд располагались в Западном крыле.
Трамп как бизнесмен с многолетним опытом в области строительства различных объектов - от гольф-клубов до офисных небоскребов - неоднократно говорил о том, что в Белом доме не хватает места для проведения крупных мероприятий. Именно этим он объясняет потребность в реализации своего проекта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Зеленского ждет расплата: Киев до крайности разозлил Трампа
Вчера, 08:00
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала