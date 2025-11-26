Трамп спорил с архитектором из-за размеров бального зала, пишет WP

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп спорил с архитектором проекта строительства бального зала в Белом доме Джеймсом Маккрери из-за размера будущей пристройки, американский лидер хотел, чтобы сооружение было больше и настаивал на его расширении, сообщает издание Президент США Дональд Трамп спорил с архитектором проекта строительства бального зала в Белом доме Джеймсом Маккрери из-за размера будущей пристройки, американский лидер хотел, чтобы сооружение было больше и настаивал на его расширении, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.

По словам источников газеты, Трамп гордится своей компетентностью в области недвижимости: он неоднократно обсуждал детали проекта строительства бального зала на встречах в Овальном кабинете и проводил частые совещания по поводу его дизайна и материалов.

"В последние недели президент и Джеймс Маккрери спорили из-за размера проекта, Трамп настаивал на расширении бального зала.., что отражает конфликт между архитектурными нормами и грандиозной эстетикой Трампа", - говорится в сообщении

По информации источников газеты, желание Трампа реализовать большой проект привело к его разногласиям с архитектором Маккрери, который посоветовал проявить сдержанность из-за опасений, что размер запланированной пристройки "может затмить" размер особняка. Как пишет издание, неназванный чиновник Белого дома признал возникновение разногласий, но не стал объяснять причины и вдаваться в подробности, охарактеризовав беседы Трампа и Маккрери о бальном зале как "конструктивный диалог".

Источник Washington Post также сообщил, что Маккрери хочет остаться в проекте, опасаясь, что проект здания другого архитектора будет хуже.

"Повышенная сосредоточенность Трампа на проекте и его настойчивость в реализации своего видения, несмотря на возражения его собственных работников, защитников исторических памятников и других лиц, обеспокоенных нехваткой мнения общественности, отражают его необычайную веру в себя как законодателя вкуса и одержимое внимание к деталям", - заключает издание.

Трамп ранее заявлял о намерении построить на территории официальной резиденции президентов США бальный зал вместимостью до 650 человек на месте, где ранее располагалось Восточное крыло.

Согласно официальной информации, Восточное крыло было построено в 1902 году и с тех пор проходило множество этапов реновации. Традиционно эта часть здания использовалась первыми леди США и их командами, а офисы президентов и их команд располагались в Западном крыле.