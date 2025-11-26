Рейтинг@Mail.ru
В центральной Словакии затопило военный аэродром и улицы города - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:09 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/slovakiya-2057839668.html
В центральной Словакии затопило военный аэродром и улицы города
В центральной Словакии затопило военный аэродром и улицы города - РИА Новости, 26.11.2025
В центральной Словакии затопило военный аэродром и улицы города
Военный аэродром и улицы города Слиач в центральной Словакии затопило из-за непогоды, сообщил словацкий телеканал Markíza. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T21:09:00+03:00
2025-11-26T21:09:00+03:00
в мире
словакия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047944806_0:535:2690:2048_1920x0_80_0_0_2cbf8e07e7afd6012641db611ca5594b.jpg
https://ria.ru/20251125/navodnenie--2057459867.html
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047944806_0:30:2690:2048_1920x0_80_0_0_602d13f0ff6275cb91c9540dc9c4022e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия
В мире, Словакия
В центральной Словакии затопило военный аэродром и улицы города

Markíza: в словацком Слиаче затопило военный аэродром и улицы из-за непогоды

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Дождь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 26 ноя - РИА Новости. Военный аэродром и улицы города Слиач в центральной Словакии затопило из-за непогоды, сообщил словацкий телеканал Markíza.
"Слиач ночью боролся с проливным дождем, тающим снегом и притоками (воды - ред.) с окрестностей. Ситуация была настолько серьезной, что все подъездные дороги утром были непроезжими… Во время ночной откачки большого объема воды с территории (военного - ред.) аэропорта ее направили на город", - говорится в сюжете телеканала.
Местные власти сообщили, что при попытке направить воду в реку были затоплены прилегающие улицы.
"Затопило дороги, дома и улицы. Жители говорят, что им некуда возвращаться, некоторые дома затопило по пояс. На месте работают десятки пожарных и полицейские, которые пытаются стабилизировать ситуацию", - отмечается в сообщении.
Последствия наводнения в провинции Сонгкла в Таиланде. 26 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Житель Таиланда назвал наводнение на юге страны концом света
25 ноября, 16:53
 
В миреСловакия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала