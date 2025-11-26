https://ria.ru/20251126/slovakiya-2057839668.html
В центральной Словакии затопило военный аэродром и улицы города
В центральной Словакии затопило военный аэродром и улицы города - РИА Новости, 26.11.2025
В центральной Словакии затопило военный аэродром и улицы города
Военный аэродром и улицы города Слиач в центральной Словакии затопило из-за непогоды, сообщил словацкий телеканал Markíza.
Markíza: в словацком Слиаче затопило военный аэродром и улицы из-за непогоды
БРАТИСЛАВА, 26 ноя - РИА Новости.
Военный аэродром и улицы города Слиач в центральной Словакии затопило из-за непогоды, сообщил словацкий телеканал Markíza
.
"Слиач ночью боролся с проливным дождем, тающим снегом и притоками (воды - ред.) с окрестностей. Ситуация была настолько серьезной, что все подъездные дороги утром были непроезжими… Во время ночной откачки большого объема воды с территории (военного - ред.) аэропорта ее направили на город", - говорится в сюжете телеканала.
Местные власти сообщили, что при попытке направить воду в реку были затоплены прилегающие улицы.
"Затопило дороги, дома и улицы. Жители говорят, что им некуда возвращаться, некоторые дома затопило по пояс. На месте работают десятки пожарных и полицейские, которые пытаются стабилизировать ситуацию", - отмечается в сообщении.