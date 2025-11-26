В центральной Словакии затопило военный аэродром и улицы города

"Слиач ночью боролся с проливным дождем, тающим снегом и притоками (воды - ред.) с окрестностей. Ситуация была настолько серьезной, что все подъездные дороги утром были непроезжими… Во время ночной откачки большого объема воды с территории (военного - ред.) аэропорта ее направили на город", - говорится в сюжете телеканала.