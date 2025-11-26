Рейтинг@Mail.ru
СК проверяет причастность 13-летней девочки к убийству матери в Петербурге
15:21 26.11.2025 (обновлено: 16:11 26.11.2025)
СК проверяет причастность 13-летней девочки к убийству матери в Петербурге
СК проверяет причастность 13-летней девочки к убийству матери в Петербурге
СК проверяет причастность 13-летней девочки к убийству матери в Петербурге

СК начал проверку причастности 13-летней девочки к убийству матери в Петербурге

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Петербурге проверяют проверяют причастность 13-летней девочки к убийству матери, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
"В настоящее время на причастность к совершенному преступлению проверяется 13-летняя дочь потерпевшей. Председатель СК России Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Санкт-Петербургу Выменцу доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", — говорится в публикации.
Тело 47-летней женщины обнаружили сегодня утром в доме на улице Ковалевской. Предположительно, смерть наступила от удара ножом в шею. СК России возбудил уголовное дело.
В убийстве призналась 13-летняя дочь погибшей, ее задержали. По словам главы администрации Красногвардейского района Андрея Хорта, мать и дочь жили вдвоем, отец — отдельно. В поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних семья не попадала.
В Петербурге задержали девочку, подозреваемую в убийстве матери
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
