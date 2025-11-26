https://ria.ru/20251126/sk-2057739312.html
СК проверяет причастность 13-летней девочки к убийству матери в Петербурге
СК проверяет причастность 13-летней девочки к убийству матери в Петербурге - РИА Новости, 26.11.2025
СК проверяет причастность 13-летней девочки к убийству матери в Петербурге
В Петербурге проверяют проверяют причастность 13-летней девочки к убийству матери, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T15:21:00+03:00
2025-11-26T15:21:00+03:00
2025-11-26T16:11:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
