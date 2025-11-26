Рейтинг@Mail.ru
Следствие попросило арестовать мать, обвиняемую в убийстве ребенка в Москве - РИА Новости, 26.11.2025
13:32 26.11.2025
Следствие попросило арестовать мать, обвиняемую в убийстве ребенка в Москве
Следствие попросило арестовать мать, обвиняемую в убийстве ребенка в Москве - РИА Новости, 26.11.2025
Следствие попросило арестовать мать, обвиняемую в убийстве ребенка в Москве
Следствие намеренно ходатайствовать об аресте матери, обвиняемой в убийстве своего ребенка, произошедшем на западе Москвы, сообщил столичный главк СК РФ. РИА Новости, 26.11.2025
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
россия
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Следствие попросило арестовать мать, обвиняемую в убийстве ребенка в Москве

Следствие намерено арестовать мать, обвиняемую в убийстве ребенка в Москве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Следствие намеренно ходатайствовать об аресте матери, обвиняемой в убийстве своего ребенка, произошедшем на западе Москвы, сообщил столичный главк СК РФ.
Ранее главк сообщал, что уголовное дело возбуждено по факту убийства малолетнего ребенка его матерью на западе Москвы, женщина была доставлена в медучреждение после попытки покончить с собой. По версии следствия, 12 ноября в квартире жилого дома на улице Академика Анохина обнаружено тело ребенка 2019 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений и иных повреждений. Установлено, что телесные повреждения ребенку нанесла его мать.
Женщина, обвиняемая в убийстве своего малолетнего сына, во время избрания меры пресечения в суде
Защита обвиняемой в убийстве сына в Балашихе оспорила ее арест
25 ноября, 03:07
"Расследуется уголовное дело в отношении местной жительницы. Она обвиняется в убийстве своего малолетнего сына (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ)... Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Кунцевским районным судом города Москвы об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале столичного СК.
С женщиной проведены следственные действия, ей предъявлено обвинение. В ходе допроса она признала вину в полном объеме и сообщила следствию, что не менее двух месяцев назад у нее появились мысли об убийстве ребенка.
По данным следствия, обвиняемая, находясь в квартире жилого дома на улице Академика Анохина, на почве личной неприязни нанесла множественные удары ножом и молотком по телу своего сына 2019 года рождения. После произошедшего обвиняемая пыталась покончить с собой, однако оперативно была госпитализирована в одну из городских больниц.
Автомобиль Следственного комитета России
В Приморском крае женщину арестовали за попытку убийства трехлетнего сына
Вчера, 09:02
 
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала