Следствие попросило арестовать мать, обвиняемую в убийстве ребенка в Москве
Следствие попросило арестовать мать, обвиняемую в убийстве ребенка в Москве - РИА Новости, 26.11.2025
Следствие попросило арестовать мать, обвиняемую в убийстве ребенка в Москве
Следствие намеренно ходатайствовать об аресте матери, обвиняемой в убийстве своего ребенка, произошедшем на западе Москвы, сообщил столичный главк СК РФ.
москва
россия
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Следствие намеренно ходатайствовать об аресте матери, обвиняемой в убийстве своего ребенка, произошедшем на западе Москвы, сообщил столичный главк СК РФ.
Ранее главк сообщал, что уголовное дело возбуждено по факту убийства малолетнего ребенка его матерью на западе Москвы
, женщина была доставлена в медучреждение после попытки покончить с собой. По версии следствия, 12 ноября в квартире жилого дома на улице Академика Анохина обнаружено тело ребенка 2019 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений и иных повреждений. Установлено, что телесные повреждения ребенку нанесла его мать.
"Расследуется уголовное дело в отношении местной жительницы. Она обвиняется в убийстве своего малолетнего сына (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ
)... Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Кунцевским районным судом города Москвы об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале столичного СК
.
С женщиной проведены следственные действия, ей предъявлено обвинение. В ходе допроса она признала вину в полном объеме и сообщила следствию, что не менее двух месяцев назад у нее появились мысли об убийстве ребенка.
По данным следствия, обвиняемая, находясь в квартире жилого дома на улице Академика Анохина, на почве личной неприязни нанесла множественные удары ножом и молотком по телу своего сына 2019 года рождения. После произошедшего обвиняемая пыталась покончить с собой, однако оперативно была госпитализирована в одну из городских больниц.