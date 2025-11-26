Министр обороны Боснии не дал согласия на прилет самолета Сийярто

БЕЛГРАД, 26 ноя – РИА Новости. Министр обороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез не дал согласия на прилет самолёта главы МИД Венгрии Петера Сийярто в аэропорт Баня-Луки из-за поддержки лидера боснийских сербов Милорада Додика, о чем сообщил в соцсетях.