Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Боснии не дал согласия на прилет самолета Сийярто - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/siyyarto--2057783474.html
Министр обороны Боснии не дал согласия на прилет самолета Сийярто
Министр обороны Боснии не дал согласия на прилет самолета Сийярто - РИА Новости, 26.11.2025
Министр обороны Боснии не дал согласия на прилет самолета Сийярто
Министр обороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез не дал согласия на прилет самолёта главы МИД Венгрии Петера Сийярто в аэропорт Баня-Луки из-за поддержки лидера РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T17:20:00+03:00
2025-11-26T17:20:00+03:00
в мире
венгрия
босния и герцеговина
республика сербская
петер сийярто
милорад додик
виктор орбан
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044221407_0:74:3043:1786_1920x0_80_0_0_d1259e2ac1dc7b3263b4add0ef722971.jpg
https://ria.ru/20251122/diplomatiya-2056738786.html
венгрия
босния и герцеговина
республика сербская
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044221407_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_e33943fbfcd316f1652d2bd3329a19bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, босния и герцеговина, республика сербская, петер сийярто, милорад додик, виктор орбан, facebook
В мире, Венгрия, Босния и Герцеговина, Республика Сербская, Петер Сийярто, Милорад Додик, Виктор Орбан, Facebook
Министр обороны Боснии не дал согласия на прилет самолета Сийярто

Министр обороны Боснии не дал разрешения на прилет самолета Сийярто в Баня-Луку

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 26 ноя – РИА Новости. Министр обороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез не дал согласия на прилет самолёта главы МИД Венгрии Петера Сийярто в аэропорт Баня-Луки из-за поддержки лидера боснийских сербов Милорада Додика, о чем сообщил в соцсетях.
"Я отказался дать согласие на посадку военного самолёта Венгрии в аэропорту Баня-Луки, в котором должен был прибыть венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Годами венгерский премьер Виктор Орбан и министр Сийярто оказывают открытую поддержку бывшему президенту административной части БиГ - Республики Сербской - Милораду Додику в его деятельности, которая подрывает суверенитет и территориальную целостность БиГ", - написал Хелез в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто прибыл в среду в Белград, где сначала провел встречу с главой МИД Сербии, а затем с главой минэнерго, в четверг его ждали в Баня-Луке.
Сараево - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Посол России назвал единственный выход из кризиса в Боснии и Герцеговине
22 ноября, 02:10
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреВенгрияБосния и ГерцеговинаРеспублика СербскаяПетер СийяртоМилорад ДодикВиктор ОрбанFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала