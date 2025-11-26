Рейтинг@Mail.ru
РЖД принимает меры по работе с задолженностью, заявил Силуанов - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 26.11.2025 (обновлено: 15:45 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/siluanov-2057747705.html
РЖД принимает меры по работе с задолженностью, заявил Силуанов
РЖД принимает меры по работе с задолженностью, заявил Силуанов - РИА Новости, 26.11.2025
РЖД принимает меры по работе с задолженностью, заявил Силуанов
"Российские железные дороги" (РЖД) принимают меры по работе с задолженностью, ее реструктуризации и облегчению долгового бремени на 2026 год, работают с... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T15:44:00+03:00
2025-11-26T15:45:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152947/56/1529475617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb2ad652a9517c2af418bc3985a42a68.jpg
https://ria.ru/20251121/rzhd-2056475066.html
https://ria.ru/20251117/rzhd-2055583819.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152947/56/1529475617_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3e0ca14cdf221775c6106a05eff4426.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон силуанов, ржд
Экономика, Россия, Антон Силуанов, РЖД
РЖД принимает меры по работе с задолженностью, заявил Силуанов

Силуанов: РЖД работает с банками

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтенд ОАО РЖД
Стенд ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Стенд ОАО РЖД. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Российские железные дороги" (РЖД) принимают меры по работе с задолженностью, ее реструктуризации и облегчению долгового бремени на 2026 год, работают с кредитными организациями, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
"РЖД сейчас принимают меры по работе с задолженностью, с реструктуризацией задолженности, облегчению долгового бремени на следующий год, работают с кредитными организациями", - ответил Силуанов на вопрос, является ли имеющаяся долговая нагрузка РЖД критичной и сколько она сейчас составляет.
Электропоезд ЭС104 Финист - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
РЖД рассматривают 25 новых маршрутов для запуска поездов "Финист"
21 ноября, 02:38
На уточняющий вопрос, какие меры рассматриваются для снижения этой нагрузки, в частности, планируется ли выделять на это средства ФНБ в следующем году, Силуанов ответил: "Средства ФНБ у нас предусмотрены на определенные цели. Это на случай снижения цены (нефти - ред.) ниже базовой и на технологические приоритеты".
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что правительство РФ ищет способы помочь РЖД снизить долговую нагрузку. Среди обсуждаемых предложений собеседники агентства назвали увеличение субсидий, снижение налогов, использование средств ФНБ, а также конвертацию части долгов РЖД в акции.
РЖД в октябре опубликовали бухгалтерскую отчетность по РСБУ за январь-сентябрь текущего года. Там сообщалось, что чистый убыток компании по РСБУ составил 4,207 миллиарда рублей. Год назад компания заработала за тот же период чистую прибыль в размере 44,725 миллиарда рублей.
Убыток за девять месяцев в первую очередь связан с ростом расходов по заимствованиям из-за ключевой ставки, сообщали РИА Новости в РЖД. Там добавили, что компания проводила эффективную работу по организации перевозок и оптимизации расходов, "о чем свидетельствует рост показателя EBITDA (+18,7%) и прибыли от продаж (+16,5%)".
Согласно отчетности за девять месяцев, долгосрочные обязательства РЖД на 30 сентября выросли до 2,4 триллиона рублей с 2,1 триллиона рублей на начало года, краткосрочные - снизились до 2,5 триллиона с 2,7 триллиона рублей соответственно. В компании РИА Новости говорили, что проводят планомерную работу по снижению долговой нагрузки и минимизации ставок привлечения финансирования.
Поезд - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Дочка РЖД поменяла правила после побега из поезда собаки Шуры
17 ноября, 22:23
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала