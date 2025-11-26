РЖД принимает меры по работе с задолженностью, заявил Силуанов

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Российские железные дороги" (РЖД) принимают меры по работе с задолженностью, ее реструктуризации и облегчению долгового бремени на 2026 год, работают с кредитными организациями, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

РЖД сейчас принимают меры по работе с задолженностью, с реструктуризацией задолженности, облегчению долгового бремени на следующий год, работают с кредитными организациями", - ответил Силуанов на вопрос, является ли имеющаяся долговая нагрузка РЖД критичной и сколько она сейчас составляет.

На уточняющий вопрос, какие меры рассматриваются для снижения этой нагрузки, в частности, планируется ли выделять на это средства ФНБ в следующем году, Силуанов ответил: "Средства ФНБ у нас предусмотрены на определенные цели. Это на случай снижения цены (нефти - ред.) ниже базовой и на технологические приоритеты".

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что правительство РФ ищет способы помочь РЖД снизить долговую нагрузку. Среди обсуждаемых предложений собеседники агентства назвали увеличение субсидий, снижение налогов, использование средств ФНБ, а также конвертацию части долгов РЖД в акции.

РЖД в октябре опубликовали бухгалтерскую отчетность по РСБУ за январь-сентябрь текущего года. Там сообщалось, что чистый убыток компании по РСБУ составил 4,207 миллиарда рублей. Год назад компания заработала за тот же период чистую прибыль в размере 44,725 миллиарда рублей.

Убыток за девять месяцев в первую очередь связан с ростом расходов по заимствованиям из-за ключевой ставки, сообщали РИА Новости в РЖД. Там добавили, что компания проводила эффективную работу по организации перевозок и оптимизации расходов, "о чем свидетельствует рост показателя EBITDA (+18,7%) и прибыли от продаж (+16,5%)".