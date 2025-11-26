Рейтинг@Mail.ru
Актер Всеволод Шиловский тяжело болел, рассказал писатель Поляков - 26.11.2025
Культура
 
13:10 26.11.2025
Актер Всеволод Шиловский тяжело болел, рассказал писатель Поляков
Актёр и режиссёр театра и кино, сценарист, народный артист РСФСР Всеволод Шиловский тяжело болел в течение последнего года, сообщил РИА Новости писатель Юрий... РИА Новости, 26.11.2025
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Актёр и режиссёр театра и кино, сценарист, народный артист РСФСР Всеволод Шиловский тяжело болел в течение последнего года, сообщил РИА Новости писатель Юрий Поляков.
Шиловский ушел из жизни в возрасте 87 лет.
"Я знал, что он в тяжелом состоянии, но не думал, что так скоро. Он тяжело болел весь этот год", - отметил Поляков.
По словам писателя, Шиловский в последнее время "был постоянно под капельницами", но все равно приезжал играть в Московском театре-студии, который возглавлял. В последнее время он исполнял роли в двух постановках по произведениям Полякова - "Особняк на Рублевке" и "В ожидании сердца".
Шиловский родился 3 июня 1938 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ (1961, курс А. М. Карева). В 1961-1990 годах был актером и режиссером МХАТа. С 1987 года сосредоточился исключительно на кинематографе, в некоторых фильмах выступая в качестве режиссёра. С 2000 года преподавал актерское мастерство во ВГИКе имени С.А. Герасимова (ВГИК), являлся руководителем мастерской.
Известность ему принесли кинороли в фильмах "Военно-полевой роман", "Интердевочка", "Узник замка Иф" и "Судьба".
 
КультураРСФСРМоскваВсеволод ШиловскийЮрий Поляков (писатель)ВГИКНовости культуры
 
 
