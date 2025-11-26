https://ria.ru/20251126/shilovskij-2057688012.html
Актер Всеволод Шиловский тяжело болел, рассказал писатель Поляков
Актер Всеволод Шиловский тяжело болел, рассказал писатель Поляков - РИА Новости, 26.11.2025
Актер Всеволод Шиловский тяжело болел, рассказал писатель Поляков
Актёр и режиссёр театра и кино, сценарист, народный артист РСФСР Всеволод Шиловский тяжело болел в течение последнего года, сообщил РИА Новости писатель Юрий... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T13:10:00+03:00
2025-11-26T13:10:00+03:00
2025-11-26T13:10:00+03:00
культура
рсфср
москва
всеволод шиловский
юрий поляков (писатель)
вгик
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19320/47/193204717_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_faf34b795aae6bb98aca50663906ef5b.jpg
рсфср
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19320/47/193204717_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_57d5b6736f941bbf22b96cc56cdbf813.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рсфср, москва, всеволод шиловский, юрий поляков (писатель), вгик, новости культуры
Культура, РСФСР, Москва, Всеволод Шиловский, Юрий Поляков (писатель), ВГИК, Новости культуры
Актер Всеволод Шиловский тяжело болел, рассказал писатель Поляков
Поляков: актёр Всеволод Шиловский тяжело болел в течение последнего года
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Актёр и режиссёр театра и кино, сценарист, народный артист РСФСР Всеволод Шиловский тяжело болел в течение последнего года, сообщил РИА Новости писатель Юрий Поляков.
Шиловский
ушел из жизни в возрасте 87 лет.
«
"Я знал, что он в тяжелом состоянии, но не думал, что так скоро. Он тяжело болел весь этот год", - отметил Поляков.
По словам писателя, Шиловский в последнее время "был постоянно под капельницами", но все равно приезжал играть в Московском театре-студии, который возглавлял. В последнее время он исполнял роли в двух постановках по произведениям Полякова - "Особняк на Рублевке" и "В ожидании сердца".
Шиловский родился 3 июня 1938 года в Москве
. Окончил Школу-студию МХАТ (1961, курс А. М. Карева). В 1961-1990 годах был актером и режиссером МХАТа. С 1987 года сосредоточился исключительно на кинематографе, в некоторых фильмах выступая в качестве режиссёра. С 2000 года преподавал актерское мастерство во ВГИКе
имени С.А. Герасимова (ВГИК), являлся руководителем мастерской.
Известность ему принесли кинороли в фильмах "Военно-полевой роман", "Интердевочка", "Узник замка Иф" и "Судьба".