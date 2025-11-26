Актер Всеволод Шиловский тяжело болел, рассказал писатель Поляков

"Я знал, что он в тяжелом состоянии, но не думал, что так скоро. Он тяжело болел весь этот год", - отметил Поляков.

По словам писателя, Шиловский в последнее время "был постоянно под капельницами", но все равно приезжал играть в Московском театре-студии, который возглавлял. В последнее время он исполнял роли в двух постановках по произведениям Полякова - "Особняк на Рублевке" и "В ожидании сердца".