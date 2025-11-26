https://ria.ru/20251126/shakhmaty-2057728603.html
Шахматист из Узбекистана стал самым молодым победителем Кубка мира
Шахматист из Узбекистана стал самым молодым победителем Кубка мира - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Шахматист из Узбекистана стал самым молодым победителем Кубка мира
Представитель Узбекистана Жавохир Синдаров стал победителем Кубка мира по шахматам, который прошел в Гоа (Индия). 26.11.2025
Шахматист из Узбекистана стал самым молодым победителем Кубка мира
Узбекистанский шахматист Синдаров стал самым молодым победителем Кубка мира
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Представитель Узбекистана Жавохир Синдаров стал победителем Кубка мира по шахматам, который прошел в Гоа (Индия).
В финале он обыграл на тай-брейке китайца Вэй И со счетом 2,5:1,5.
Синдарову 19 лет, он стал самым молодым победителем Кубка мира. До него самым молодым обладателем трофея был поляк Ян-Кшиштоф Дуда (2021), выигравший турнир в возрасте 23 лет.
Синдаров, Вэй И, а также россиянин Андрей Есипенко, занявший третье место, отобрались на турнир претендентов, победитель которого впоследствии встретится с действующим чемпионом мира Гукешем Доммараджу из Индии. Синдаров за победу заработал 120 тысяч долларов, Вэй И - 85 тысяч, Есипенко - 60 тысяч.
Россияне трижды выигрывали Кубок мира, победителями становились Петр Свидлер (2011), Владимир Крамник (2013) и Сергей Карякин (2015).