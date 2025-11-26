Рейтинг@Mail.ru
Шахматист из Узбекистана стал самым молодым победителем Кубка мира
26.11.2025
Шахматист из Узбекистана стал самым молодым победителем Кубка мира
Шахматист из Узбекистана стал самым молодым победителем Кубка мира
Представитель Узбекистана Жавохир Синдаров стал победителем Кубка мира по шахматам, который прошел в Гоа (Индия). РИА Новости Спорт, 26.11.2025
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкШахматы
Шахматы - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Шахматы. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Представитель Узбекистана Жавохир Синдаров стал победителем Кубка мира по шахматам, который прошел в Гоа (Индия).
В финале он обыграл на тай-брейке китайца Вэй И со счетом 2,5:1,5.
Синдарову 19 лет, он стал самым молодым победителем Кубка мира. До него самым молодым обладателем трофея был поляк Ян-Кшиштоф Дуда (2021), выигравший турнир в возрасте 23 лет.
Синдаров, Вэй И, а также россиянин Андрей Есипенко, занявший третье место, отобрались на турнир претендентов, победитель которого впоследствии встретится с действующим чемпионом мира Гукешем Доммараджу из Индии. Синдаров за победу заработал 120 тысяч долларов, Вэй И - 85 тысяч, Есипенко - 60 тысяч.
Россияне трижды выигрывали Кубок мира, победителями становились Петр Свидлер (2011), Владимир Крамник (2013) и Сергей Карякин (2015).
