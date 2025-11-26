Рейтинг@Mail.ru
Совет Федерации разрешил Центробанку доступ к сведениям о населении - РИА Новости, 26.11.2025
16:50 26.11.2025 (обновлено: 17:21 26.11.2025)
Совет Федерации разрешил Центробанку доступ к сведениям о населении
Совет Федерации разрешил Центробанку доступ к сведениям о населении - РИА Новости, 26.11.2025
Совет Федерации разрешил Центробанку доступ к сведениям о населении
Сенаторы одобрили закон о включении Банка России в перечень получателей информации из единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о... РИА Новости, 26.11.2025
россия
2025
Новости
россия, центральный банк рф (цб рф), общество
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество
Совет Федерации разрешил Центробанку доступ к сведениям о населении

СФ одобрил закон о допуске Банка России к единому регистру сведений о населении

Здание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о включении Банка России в перечень получателей информации из единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ.
Документ разработан в целях обеспечения идентификации субъекта кредитной истории – физического лица в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ), а также поддержания актуальности информации в нем.
Совет Федерации принял закон о бесплатном обучении профессии не сдавших ГИА
Вчера, 15:33
Совет Федерации принял закон о бесплатном обучении профессии не сдавших ГИА
Вчера, 15:33
Банку России для реализации его полномочий требуется актуальная информация из федерального регистра, идентифицирующая должностных лиц, членов органов управления, акционеров (участников) кредитных и некредитных финансовых организаций, профучастников финансового рынка, операторов по приему платежей. ЦККИ создан Банком России. В этом каталоге хранится информация, составляющая титульные части кредитных историй, а также данные о том, в каких бюро хранятся кредитные истории определенного человека.
Информация в титульных частях кредитных историй включает: действующие и предыдущие фамилию, имя, отчество; данные паспорта гражданина РФ или иного удостоверяющего личность документа; ИНН и СНИЛС (если они были указаны заемщиком).
Документ позволит ЦБ проверять информацию в титульных частях кредитных историй, используя номер записи в федеральном регистре сведений о населении РФ для идентификации физлица в ЦККИ. Для получения такого номера Банк России будет использовать единую систему межведомственного электронного взаимодействия.
Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.
Совет Федерации сохранил тарифы на социальное страхование от травматизма
Вчера, 15:30
Совет Федерации сохранил тарифы на социальное страхование от травматизма
Вчера, 15:30
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общество
 
 
