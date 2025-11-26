https://ria.ru/20251126/sf-2057772328.html
Совет Федерации разрешил Центробанку доступ к сведениям о населении
2025-11-26T16:50:00+03:00
2025-11-26T16:50:00+03:00
2025-11-26T17:21:00+03:00
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о включении Банка России в перечень получателей информации из единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ.
Документ разработан в целях обеспечения идентификации субъекта кредитной истории – физического лица в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ), а также поддержания актуальности информации в нем.
Банку России для реализации его полномочий требуется актуальная информация из федерального регистра, идентифицирующая должностных лиц, членов органов управления, акционеров (участников) кредитных и некредитных финансовых организаций, профучастников финансового рынка, операторов по приему платежей. ЦККИ создан Банком России. В этом каталоге хранится информация, составляющая титульные части кредитных историй, а также данные о том, в каких бюро хранятся кредитные истории определенного человека.
Информация в титульных частях кредитных историй включает: действующие и предыдущие фамилию, имя, отчество; данные паспорта гражданина РФ
или иного удостоверяющего личность документа; ИНН и СНИЛС (если они были указаны заемщиком).
Документ позволит ЦБ
проверять информацию в титульных частях кредитных историй, используя номер записи в федеральном регистре сведений о населении РФ для идентификации физлица в ЦККИ. Для получения такого номера Банк России будет использовать единую систему межведомственного электронного взаимодействия.
Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.