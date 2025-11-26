Рейтинг@Mail.ru
"Северсталь" — СКА: смотреть онлайн матч КХЛ 26 ноября
Хоккей
Хоккей
 
16:45 26.11.2025
"Северсталь" — СКА: смотреть онлайн матч КХЛ 26 ноября
"Северсталь" — СКА: смотреть онлайн матч КХЛ 26 ноября
"Северсталь" — СКА: смотреть онлайн матч КХЛ 26 ноября
"Северсталь" и СКА встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
"Северсталь" — СКА: смотреть онлайн матч КХЛ 26 ноября

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. "Северсталь" и СКА встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Во сколько начало

Встреча состоится 26 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
