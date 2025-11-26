Рейтинг@Mail.ru
В Сербии осудили инцидент с оппозицией у входа в здание парламента
15:42 26.11.2025 (обновлено: 16:07 26.11.2025)
В Сербии осудили инцидент с оппозицией у входа в здание парламента
В Сербии осудили инцидент с оппозицией у входа в здание парламента - РИА Новости, 26.11.2025
В Сербии осудили инцидент с оппозицией у входа в здание парламента
Председатель Скупщины (спикер парламента) Сербии Ана Брнабич осудила инцидент с участием депутатов от оппозиции в среду, которые повалили часть ограждения и... РИА Новости, 26.11.2025
В Сербии осудили инцидент с оппозицией у входа в здание парламента

Флаг Сербии
Флаг Сербии
Флаг Сербии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 26 ноя – РИА Новости. Председатель Скупщины (спикер парламента) Сербии Ана Брнабич осудила инцидент с участием депутатов от оппозиции в среду, которые повалили часть ограждения и палатку сторонников властей на входе в заксобрание.
Ряд оппозиционных депутатов перед началом заседания в среду разобрали несколько секций ограждения перед зданием заксобрания и повалили палатку сторонников властей на его ступенях, произошла ссора со сторонниками властей из палаточного городка "Чациленд". Служба безопасности парламента не допустила масштабной драки.
Стычка оппозиционных депутатов с обитателями палаточного городка перед началом заседания Скупщины (парламента) Сербии в Белграде.
В Сербии оппозиционные депутаты повалили ограждение у парламента
Вчера, 14:21
"Их целью было уничтожить палатку, а не пройти на свои рабочие места. Никто на них не нападал, не гнался за ними, не был рядом с ними. На видеозаписи видно, как один из депутатов ударяет кулаком девушку по голове. За что? Потому что она хотела защитить палатку… Видео показывает, что их целью было не пройти в Скупщину, их намерение был в том, чтобы снова разрушать, показать, какие они сторонники насилия", - сказала Брнабич на брифинге в заксобрании.
Он отвергла утверждения представителей оппозиции, что на них самих напали обитатели "Чациленда", и добавила, что сторонники властей имеют право находиться в палаточном городке, несмотря на требования о его устранении.
Палаточный городок сторонников сербских властей, прозванный "Чацилендом", был установлен в прилегающем к резиденции президента Пионерском парке в марте, затем разросся на площадь перед парламентом и его ступени. Вокруг он был обнесен металлическим ограждением, которое охраняет полиция и сами активисты. Оппозиция и протестующие требуют убрать палаточный городок и распустить его обитателей.
Скупщина Сербии в среду продолжает рассматривать бюджет на 2026 год, изменения в закон об армии, закон об учебниках, пакет законов об энергетике – всего 58 пунктов, чье обсуждение растянется на несколько дней.
Джуро Мацут
Парламент Сербии входит в ускоренный процесс евроинтеграции, заявил премьер
21 ноября, 15:49
 
