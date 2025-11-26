В Сербии осудили инцидент с оппозицией у входа в здание парламента

БЕЛГРАД, 26 ноя – РИА Новости. Председатель Скупщины (спикер парламента) Сербии Ана Брнабич осудила инцидент с участием депутатов от оппозиции в среду, которые повалили часть ограждения и палатку сторонников властей на входе в заксобрание.

Ряд оппозиционных депутатов перед началом заседания в среду разобрали несколько секций ограждения перед зданием заксобрания и повалили палатку сторонников властей на его ступенях, произошла ссора со сторонниками властей из палаточного городка "Чациленд". Служба безопасности парламента не допустила масштабной драки.

"Их целью было уничтожить палатку, а не пройти на свои рабочие места. Никто на них не нападал, не гнался за ними, не был рядом с ними. На видеозаписи видно, как один из депутатов ударяет кулаком девушку по голове. За что? Потому что она хотела защитить палатку… Видео показывает, что их целью было не пройти в Скупщину, их намерение был в том, чтобы снова разрушать, показать, какие они сторонники насилия", - сказала Брнабич на брифинге в заксобрании.

Он отвергла утверждения представителей оппозиции, что на них самих напали обитатели "Чациленда", и добавила, что сторонники властей имеют право находиться в палаточном городке, несмотря на требования о его устранении.

Палаточный городок сторонников сербских властей, прозванный "Чацилендом", был установлен в прилегающем к резиденции президента Пионерском парке в марте, затем разросся на площадь перед парламентом и его ступени. Вокруг он был обнесен металлическим ограждением, которое охраняет полиция и сами активисты. Оппозиция и протестующие требуют убрать палаточный городок и распустить его обитателей.