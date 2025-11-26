Рейтинг@Mail.ru
В Сербии оппозиционные депутаты повалили ограждение у парламента
14:21 26.11.2025
В Сербии оппозиционные депутаты повалили ограждение у парламента
В Сербии оппозиционные депутаты повалили ограждение у парламента
Оппозиционные депутаты Скупщины (парламента) Сербии перед началом заседания в среду разобрали несколько секций ограждения перед парламентом и повалили палатку... РИА Новости, 26.11.2025
В Сербии оппозиционные депутаты повалили ограждение у парламента

В Сербии оппозиция снесла ограждение и палатку сторонников властей у парламента

© N1Стычка оппозиционных депутатов с обитателями палаточного городка перед началом заседания Скупщины (парламента) Сербии в Белграде. Кадр видео
БЕЛГРАД, 26 ноя - РИА Новости. Оппозиционные депутаты Скупщины (парламента) Сербии перед началом заседания в среду разобрали несколько секций ограждения перед парламентом и повалили палатку сторонников властей на его ступенях, произошла ссора с обитателями палаточного городка "Чациленд", передает телеканал N1.
Палаточный городок сторонников сербских властей, прозванный "Чацилендом", был установлен в прилегающем к резиденции президента Пионерском парке в марте, затем распространился на площадь перед парламентом и его ступени. Вокруг он обнесен металлическим ограждением, которое охраняют полиция и сами активисты. Оппозиция и протестующие требуют убрать палаточный городок.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Сербия сделала выводы для защиты своей энергетики, заявил Вучич
23 ноября, 21:14
"Клещами они перерезали проволоку, которой соединялись секции ограждения, и пошли к центральному входу Скупщины. Среди депутатов были (бывший начальник генштаба - ред.) Здравко Понош, Петар Бошкович и Стефан Янич, которые и вчера прошли через "Чациленд". Сегодня с ними были Мариника Тепич из Партии свободы и правосудия, Роберт Козма из Зелено-левого фронта и другие депутаты", - передает телеканал.
На видео к оппозиционерам на ступенях парламента подбежали люди из палаточного городка, началась ссора и толкотня, до настоящей драки дело не дошло. Участники инцидента разместили видео в соцсетях.
Скупщина Сербии в среду продолжает рассматривать бюджет на 2026 год, изменения в закон об армии, закон об учебниках, пакет законов об энергетике - всего 58 пунктов, обсуждение которых растянется на несколько дней.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Венгрия поможет Сербии в ситуации с поставками нефти, заявил Сийярто
Вчера, 11:26
 
