В Сербии оппозиционные депутаты повалили ограждение у парламента
В Сербии оппозиционные депутаты повалили ограждение у парламента - РИА Новости, 26.11.2025
В Сербии оппозиционные депутаты повалили ограждение у парламента
Оппозиционные депутаты Скупщины (парламента) Сербии перед началом заседания в среду разобрали несколько секций ограждения перед парламентом и повалили палатку...
В Сербии оппозиционные депутаты повалили ограждение у парламента
В Сербии оппозиция снесла ограждение и палатку сторонников властей у парламента
БЕЛГРАД, 26 ноя - РИА Новости.
Оппозиционные депутаты Скупщины (парламента) Сербии перед началом заседания в среду разобрали несколько секций ограждения перед парламентом и повалили палатку сторонников властей на его ступенях, произошла ссора с обитателями палаточного городка "Чациленд", передает телеканал N1
.
Палаточный городок сторонников сербских властей, прозванный "Чацилендом", был установлен в прилегающем к резиденции президента Пионерском парке в марте, затем распространился на площадь перед парламентом и его ступени. Вокруг он обнесен металлическим ограждением, которое охраняют полиция и сами активисты. Оппозиция и протестующие требуют убрать палаточный городок.
"Клещами они перерезали проволоку, которой соединялись секции ограждения, и пошли к центральному входу Скупщины. Среди депутатов были (бывший начальник генштаба - ред.) Здравко Понош, Петар Бошкович и Стефан Янич, которые и вчера прошли через "Чациленд". Сегодня с ними были Мариника Тепич из Партии свободы и правосудия, Роберт Козма из Зелено-левого фронта и другие депутаты", - передает телеканал.
На видео к оппозиционерам на ступенях парламента подбежали люди из палаточного городка, началась ссора и толкотня, до настоящей драки дело не дошло. Участники инцидента разместили видео в соцсетях.
Скупщина Сербии
в среду продолжает рассматривать бюджет на 2026 год, изменения в закон об армии, закон об учебниках, пакет законов об энергетике - всего 58 пунктов, обсуждение которых растянется на несколько дней.