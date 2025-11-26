Рейтинг@Mail.ru
Россияне стали больше опасаться покупать жилье у пожилых владельцев - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:33 26.11.2025 (обновлено: 03:34 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/sdelki-2057570295.html
Россияне стали больше опасаться покупать жилье у пожилых владельцев
Россияне стали больше опасаться покупать жилье у пожилых владельцев - РИА Новости, 26.11.2025
Россияне стали больше опасаться покупать жилье у пожилых владельцев
Страх оспаривания сделки пожилыми собственниками стал основной причиной отказа от покупки жилья на вторичном рынке, говорится в исследовании "Выберу.ру",... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T03:33:00+03:00
2025-11-26T03:34:00+03:00
жилье
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970520056_218:283:3072:1888_1920x0_80_0_0_6276539dbfdc315d14a93102c07961d3.jpg
https://realty.ria.ru/20251125/gosduma-2057374499.html
https://ria.ru/20251124/deputat-2057163650.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970520056_607:140:3072:1989_1920x0_80_0_0_67e286eaaf535af5008454d2ead4bbad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, госдума рф
Жилье, Госдума РФ
Россияне стали больше опасаться покупать жилье у пожилых владельцев

"Выберу.ру": оспаривание сделки стало страхом при покупке жилья у пожилых людей

© iStock.com / Tsikhan KuprevichРиелторы отдают ключи от квартиры
Риелторы отдают ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© iStock.com / Tsikhan Kuprevich
Риелторы отдают ключи от квартиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Страх оспаривания сделки пожилыми собственниками стал основной причиной отказа от покупки жилья на вторичном рынке, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
В последнее время резонанс приобрели случаи оспаривания сделок по продаже недвижимости продавцами на основании того, что в момент их совершения пожилые собственники жилья не могли понимать значение своих действий, либо действовали под влиянием заблуждения или обмана.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Депутат рассказал, как решить проблему сделок по "схеме Долиной"
Вчера, 12:29
Такие требования зачастую заявляются по прошествии значительного количества лет после совершения сделки. Поэтому в Госдуме разработали проект поправок в Гражданский кодекс для защиты добросовестных покупателей при сделках с недвижимостью.
"Основным мотивом отказа от сделок с пожилыми собственниками для 54% участников исследования стал страх последующего оспаривания сделки", - подсчитали аналитики "Выберу.ру" на основе проведенного исследования среди трех тысяч россиян.
В результате выяснилось, что у трети россиян (33%) сделки с пожилыми продавцами вызывают сильное беспокойство - многие боятся, что продавец сможет оспорить сделку постфактум, сославшись на давление мошенников.
При этом, 43% опасаются поддельных доверенностей или недействительных документов, которые могут не выявиться во время юридической проверки. "Для 35% респондентов настораживающим фактором является риск манипуляций после сделки и получения средств продавцом. 21% беспокоятся о возможных претензиях со стороны скрытых наследников", - подсчитали аналитики.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В ГД разработали ряд мер для борьбы со сделками по "схеме Долиной"
24 ноября, 15:17
 
ЖильеГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала