РЭЦ нарастил поддержку экспорта в Киргизию почти до полумиллиарда долларов

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) на фоне укрепления торгово-экономических связей между Россией и Кыргызской Республикой зафиксировал существенный рост активности экспортеров - по итогам 10 месяцев 2025 года объем поддержанных РЭЦ внешнеторговых сделок достиг 462,6 миллиона долларов, увеличившись почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 395 миллионов долларов, сообщает центр.

"Ключевыми драйверами роста стали отрасли: металлургия - 382,2 миллиона долларов, АПК - 29 миллионов долларов, машиностроение - 21,7 миллиона долларов, при этом поставки машиностроительной продукции в Киргизию выросли более чем вдвое - с 9,1 миллиона долларов годом ранее", - говорится в сообщении.

Эксперты РЭЦ отмечают, что динамика 2025 года демонстрирует устойчивый спрос на российские товары в Киргизии и эффективность мер государственной поддержки экспорта.

На рассмотрении Группы РЭЦ находится ряд перспективных совместных проектов, реализация которых позволит укрепить социальную и экономическую инфраструктуру Кыргызстана. В числе рассматриваемых проектов: финансирование создания центра ядерной медицины при Национальном центре онкологии и гематологии Кыргызской Республики и строительство железнодорожной линии "Балыкчи - Чолпон-Ата", которая будет способствовать развитию туризма в регионе.

В этом году РЭЦ организовал многоотраслевую деловую миссию "Сделано в России", которая прошла в Кыргызстане 11 и 12 июня. В мероприятии приняли участие 33 российские компании. По итогам миссии, на данный момент, уже подписано 12 контрактов на сумму более 120,8 миллиона рублей.