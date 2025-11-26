РЭЦ нарастил поддержку экспорта в Киргизию почти до полумиллиарда долларов

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) на фоне укрепления торгово-экономических связей между Россией и Кыргызской Республикой зафиксировал существенный рост активности экспортеров - по итогам 10 месяцев 2025 года объем поддержанных РЭЦ внешнеторговых сделок достиг 462,6 миллиона долларов, увеличившись почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 395 миллионов долларов, сообщает центр.
"Ключевыми драйверами роста стали отрасли: металлургия - 382,2 миллиона долларов, АПК - 29 миллионов долларов, машиностроение - 21,7 миллиона долларов, при этом поставки машиностроительной продукции в Киргизию выросли более чем вдвое - с 9,1 миллиона долларов годом ранее", - говорится в сообщении.
Эксперты РЭЦ отмечают, что динамика 2025 года демонстрирует устойчивый спрос на российские товары в Киргизии и эффективность мер государственной поддержки экспорта.
На рассмотрении Группы РЭЦ находится ряд перспективных совместных проектов, реализация которых позволит укрепить социальную и экономическую инфраструктуру Кыргызстана. В числе рассматриваемых проектов: финансирование создания центра ядерной медицины при Национальном центре онкологии и гематологии Кыргызской Республики и строительство железнодорожной линии "Балыкчи - Чолпон-Ата", которая будет способствовать развитию туризма в регионе.
В этом году РЭЦ организовал многоотраслевую деловую миссию "Сделано в России", которая прошла в Кыргызстане 11 и 12 июня. В мероприятии приняли участие 33 российские компании. По итогам миссии, на данный момент, уже подписано 12 контрактов на сумму более 120,8 миллиона рублей.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".