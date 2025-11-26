Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк ожидает роста объема рыночной ипотеки, заявил Греф - РИА Новости, 26.11.2025
17:26 26.11.2025
Сбербанк ожидает роста объема рыночной ипотеки, заявил Греф
2025-11-26T17:26:00+03:00
2025-11-26T17:26:00+03:00
экономика
россия
герман греф
сбербанк россии
сбер
экономика, россия, герман греф, сбербанк россии, сбер
Экономика, Россия, Герман Греф, Сбербанк России, Сбер
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Герман Греф
Герман Греф
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Герман Греф. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сбербанк отмечает устойчивый тренд на снижение процентных ставок на рынке жилищных кредитов в России и ожидает, что объем рыночной ипотеки будет расти, сообщил журналистам глава банка Герман Греф.
"Мы видим, что идет устойчивый тренд на снижение ставок и будет расти объем рыночной ипотеки. Конечно, правительство будет потихоньку сворачивать предоставление льготной ипотеки. Здесь мы выступаем за очень постепенный подход", - сказал он в кулуарах форума "Сбера" Domclick Digital Forum.
Также Греф отметил, что в следующем году при падении ставок будет восстанавливаться объем рыночной ипотеки.
"Мы уже увидели, в октябре этого года мы выдали самое большое количество ипотечных кредитов, начиная с декабря 2023 года. Это самое большое количество за два года. То есть есть очевидная ситуация отложенного спроса. Мы первыми начинаем снижать ставки по ипотеке, после того, как меняется ставка Центрального банка. Поэтому следующий год должен стать годом нормализации", - подытожил он.
Греф назвал шоком рост ставки по семейной ипотеке в два раза
Греф назвал шоком рост ставки по семейной ипотеке в два раза
