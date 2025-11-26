Сбербанк ожидает роста объема рыночной ипотеки, заявил Греф

"Мы уже увидели, в октябре этого года мы выдали самое большое количество ипотечных кредитов, начиная с декабря 2023 года. Это самое большое количество за два года. То есть есть очевидная ситуация отложенного спроса. Мы первыми начинаем снижать ставки по ипотеке, после того, как меняется ставка Центрального банка. Поэтому следующий год должен стать годом нормализации", - подытожил он.