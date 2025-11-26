Рейтинг@Mail.ru
13:49 26.11.2025
В Сбере назвали необходимые шаги для трансформации стройотрасли России
В Сбере назвали необходимые шаги для трансформации стройотрасли России

Тарас Скворцов назвал нужные шаги для трансформации стройотрасли России

Заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов
Заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Развитие жилищного строительства в России должно идти дифференцированно в зависимости от потребностей жителей конкретных регионов, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов.
Заявление прозвучало на конференции Domclick Digital Forum. В докладе на основе данных СберИндекса топ-менеджер Сбера обозначил необходимые меры для глубокой трансформации строительной отрасли страны, отметив, что универсальные подходы уже не работают.
"Покупателей сегодня интересуют не квадратные метры сами по себе, а качество жизни. Поэтому жилье должно располагаться в хорошей локации, быть современным, иметь развитую социальную и транспортную инфраструктуру. Однако снижение доступности жилья привело к тому, что улучшение жилищных условий теперь редко означает увеличение площади. Такой запрос требует ответа как от застройщиков, так и от государства. Перед отраслью стоят сложные вызовы. В ряде регионов объемы строительства уже серьезно сократились. Квартиры подорожали, а застройщики нацелены на удержание маржи", - отметил Скворцов, его слова привели в пресс-службе банка.
Он добавил, чтобы преодолеть эти тенденции, нужно заняться переосмыслением стратегии дальнейшего развития отрасли.
"Выполнение количественных ключевых показателей эффективности – 33 квадратных метра и 38 квадратных метров на человека к 2030 и 2036 году соответственно, а также строительства 120 миллионов квадратных метров жилья ежегодно к 2030 году – необходимо сочетать с достижением качественных целей. Без этого невозможно устойчивое развитие строительной отрасли", - считает заместитель председателя правления.
По его мнению, критически важно утвердить дифференцированные цели развития жилищного строительства для разных групп регионов, учитывая их существенные различия. Так, высокая потребность в новом строительстве, в том числе для аренды, сохраняется лишь в девяти российских регионах. Среди них Москва, Тюменская область, ХМАО, ЯНАО, Крым и Калининградская область.
Драйверы спроса в них сильно различаются: от курортной недвижимости до трудовой миграции и потребности крупных компаний в привлечении сотрудников.
Еще для 11 субъектов, включая Санкт-Петербург, Ленинградскую, Московскую области и Краснодарский край, характерна умеренная потребность в строительстве. Для 25 регионов может быть достаточно только точечного строительства и реновации существующего фонда. А в 26 субъектах, где население сокращается, а формальная обеспеченность метрами высокая, но фонд старый, основной фокус нужно направить на реновацию. В некоторых из них, например, в Архангельской, Иркутской и Амурской областях, где расположены крупные предприятия, требуется еще и строительство арендного жилья для работников.
Для субъектов РФ с высокой долей сельского населения – Южный федеральный округ, Алтай, Тыва, Бурятия – предпочтительнее развитие индивидуального жилищного строительства, а не возведение многоквартирных домов. Государству следует содействовать формированию целевой инфраструктуры и повышению качества загородной жизни, считает Скворцов.
