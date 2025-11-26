В Сбере назвали необходимые шаги для трансформации стройотрасли России

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Развитие жилищного строительства в России должно идти дифференцированно в зависимости от потребностей жителей конкретных регионов, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов.

Заявление прозвучало на конференции Domclick Digital Forum. В докладе на основе данных СберИндекса топ-менеджер Сбера обозначил необходимые меры для глубокой трансформации строительной отрасли страны, отметив, что универсальные подходы уже не работают.

"Покупателей сегодня интересуют не квадратные метры сами по себе, а качество жизни. Поэтому жилье должно располагаться в хорошей локации, быть современным, иметь развитую социальную и транспортную инфраструктуру. Однако снижение доступности жилья привело к тому, что улучшение жилищных условий теперь редко означает увеличение площади. Такой запрос требует ответа как от застройщиков, так и от государства. Перед отраслью стоят сложные вызовы. В ряде регионов объемы строительства уже серьезно сократились. Квартиры подорожали, а застройщики нацелены на удержание маржи", - отметил Скворцов, его слова привели в пресс-службе банка.

Он добавил, чтобы преодолеть эти тенденции, нужно заняться переосмыслением стратегии дальнейшего развития отрасли.

"Выполнение количественных ключевых показателей эффективности – 33 квадратных метра и 38 квадратных метров на человека к 2030 и 2036 году соответственно, а также строительства 120 миллионов квадратных метров жилья ежегодно к 2030 году – необходимо сочетать с достижением качественных целей. Без этого невозможно устойчивое развитие строительной отрасли", - считает заместитель председателя правления.

По его мнению, критически важно утвердить дифференцированные цели развития жилищного строительства для разных групп регионов, учитывая их существенные различия. Так, высокая потребность в новом строительстве, в том числе для аренды, сохраняется лишь в девяти российских регионах. Среди них Москва, Тюменская область, ХМАО, ЯНАО, Крым и Калининградская область.

Драйверы спроса в них сильно различаются: от курортной недвижимости до трудовой миграции и потребности крупных компаний в привлечении сотрудников.

Еще для 11 субъектов, включая Санкт-Петербург, Ленинградскую, Московскую области и Краснодарский край, характерна умеренная потребность в строительстве. Для 25 регионов может быть достаточно только точечного строительства и реновации существующего фонда. А в 26 субъектах, где население сокращается, а формальная обеспеченность метрами высокая, но фонд старый, основной фокус нужно направить на реновацию. В некоторых из них, например, в Архангельской, Иркутской и Амурской областях, где расположены крупные предприятия, требуется еще и строительство арендного жилья для работников.