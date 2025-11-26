Рейтинг@Mail.ru
Рябков оценил диалог с США по приоритетным для России вопросам - РИА Новости, 26.11.2025
14:37 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/ryabkov-2057720009.html
Рябков оценил диалог с США по приоритетным для России вопросам
Сдвигов в диалоге с США по возобновлению прямого авиасообщения и возвращению российской дипломатической собственности нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 26.11.2025
Рябков оценил диалог с США по приоритетным для России вопросам

Сергей Рябков
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сдвигов в диалоге с США по возобновлению прямого авиасообщения и возвращению российской дипломатической собственности нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"К сожалению, пока нет реальных сдвигов по приоритетным для нас вопросам, а именно возвращению незаконно конфискованных объектов российской дипломатической недвижимости в Америке и возобновлению прямого авиасообщения между нашими странами", - сказал Рябков, выступая в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Рябков прокомментировал желание американского бизнеса вернуться в Россию
