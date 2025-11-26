https://ria.ru/20251126/ryabkov-2057720009.html
Рябков оценил диалог с США по приоритетным для России вопросам
Рябков оценил диалог с США по приоритетным для России вопросам - РИА Новости, 26.11.2025
Рябков оценил диалог с США по приоритетным для России вопросам
Сдвигов в диалоге с США по возобновлению прямого авиасообщения и возвращению российской дипломатической собственности нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 26.11.2025
Рябков оценил диалог с США по приоритетным для России вопросам
Рябков: сдвигов в диалоге с США по вопросам авиасообщения и дипсобственности нет