Договоренностей о контактах Лаврова и Рубио сейчас нет, заявил Рябков
Договоренностей о контактах Лаврова и Рубио сейчас нет, заявил Рябков
На данный момент договоренностей о контактах главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио нет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T14:27:00+03:00
в мире
россия
сша
сергей рябков
сергей лавров
марко рубио
