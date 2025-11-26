Рейтинг@Mail.ru
Договоренностей о контактах Лаврова и Рубио сейчас нет, заявил Рябков
14:27 26.11.2025 (обновлено: 14:29 26.11.2025)
Договоренностей о контактах Лаврова и Рубио сейчас нет, заявил Рябков
Договоренностей о контактах Лаврова и Рубио сейчас нет, заявил Рябков - РИА Новости, 26.11.2025
Договоренностей о контактах Лаврова и Рубио сейчас нет, заявил Рябков
На данный момент договоренностей о контактах главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио нет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 26.11.2025
в мире, россия, сша, сергей рябков, сергей лавров, марко рубио
В мире, Россия, США, Сергей Рябков, Сергей Лавров, Марко Рубио
Договоренностей о контактах Лаврова и Рубио сейчас нет, заявил Рябков

Рябков: н6а данный момент нет договоренностей о контактах Лаврова и Рубио

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. На данный момент договоренностей о контактах главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио нет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Могут быть организованы по мере необходимости максимально оперативно. На сегодня конкретной договорённости, на данный момент нет", - сказал Рябков.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Рябков назвал деталь в переговорах с США по Украине, важную для России
Вчера, 14:24
 
В миреРоссияСШАСергей РябковСергей ЛавровМарко Рубио
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
