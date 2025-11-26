Рябков рассказал о последствиях отказа США от предложения по ДСНВ

"Еще раз акцентирую своевременность и обоснованность нашей инициативы в сфере пост-ДСНВ. Если американская сторона по каким-то причинам отвергнет ее и приступит к наращиванию своих потенциалов в указанной области, ситуация в стратегической сфере обострится, напряженность возрастет, предсказуемость резко снизится либо даже будет утрачена полностью", - сказал он, выступая в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".