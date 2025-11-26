https://ria.ru/20251126/ryabkov-2057715381.html
Рябков рассказал о последствиях отказа США от предложения по ДСНВ
26.11.2025
Рябков рассказал о последствиях отказа США от предложения по ДСНВ
Ситуация в сфере стратегических вооружений обострится, если американская сторона отвергнет предложение России по ДСНВ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 26.11.2025
Рябков рассказал о последствиях отказа США от предложения по ДСНВ
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Ситуация в сфере стратегических вооружений обострится, если американская сторона отвергнет предложение России по ДСНВ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Еще раз акцентирую своевременность и обоснованность нашей инициативы в сфере пост-ДСНВ. Если американская сторона по каким-то причинам отвергнет ее и приступит к наращиванию своих потенциалов в указанной области, ситуация в стратегической сфере обострится, напряженность возрастет, предсказуемость резко снизится либо даже будет утрачена полностью", - сказал он, выступая в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".