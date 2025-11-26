https://ria.ru/20251126/rossija-2057731739.html
Рябков высказался о работе России с планом США по Украине
Россия готова работать с тем материалом относительно мирного плана США по Украине, которым располагает, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 26.11.2025
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
Рябков: Россия готова работать с тем материалом плана США, которым располагает