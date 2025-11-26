Рейтинг@Mail.ru
Рябков высказался о работе России с планом США по Украине
14:57 26.11.2025 (обновлено: 17:45 26.11.2025)
Рябков высказался о работе России с планом США по Украине
Рябков высказался о работе России с планом США по Украине - РИА Новости, 26.11.2025
Рябков высказался о работе России с планом США по Украине
Россия готова работать с тем материалом относительно мирного плана США по Украине, которым располагает, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 26.11.2025
Рябков высказался о работе России с планом США по Украине

Рябков: Россия готова работать с тем материалом плана США, которым располагает

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия готова работать с тем материалом относительно мирного плана США по Украине, которым располагает, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы готовы работать с тем материалом, которым мы располагаем. Наша позиция изначально очень последовательна. Она касается разных аспектов нынешней ситуации и замыкается в значительной степени на первопричины кризиса, с которым мы имеем дело уже долгое время", - заявил Рябков на своем брифинге.
