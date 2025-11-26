Рейтинг@Mail.ru
Россия не готова публично обсуждать детали плана Трампа, заявил Рябков - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 26.11.2025 (обновлено: 16:40 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/rossija-2057720263.html
Россия не готова публично обсуждать детали плана Трампа, заявил Рябков
Россия не готова публично обсуждать детали плана Трампа, заявил Рябков - РИА Новости, 26.11.2025
Россия не готова публично обсуждать детали плана Трампа, заявил Рябков
Россия не готова публично обсуждать детали плана американского президента Дональда Трампа по украинскому урегулированию, заявил замглавы российского МИД, шерпа... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T14:38:00+03:00
2025-11-26T16:40:00+03:00
в мире
россия
сергей рябков
дональд трамп
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057765759_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6ef30e18a9f8eb2dd80c9a642d3a0636.jpg
https://ria.ru/20251126/ukraina-2057559063.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Рябков: Россия не готова публично обсуждать детали плана Трампа по Украине
Россия не готова публично обсуждать детали плана Трампа по Украине, заявил Рябков.
2025-11-26T14:38
true
PT0M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057765759_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d67ec984177dba62756689b67afc5bee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей рябков, дональд трамп, брикс
В мире, Россия, Сергей Рябков, Дональд Трамп, БРИКС
Россия не готова публично обсуждать детали плана Трампа, заявил Рябков

Рябков: РФ не готова публично обсуждать детали мирного плана Трампа по Украине

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Россия не готова публично обсуждать детали плана американского президента Дональда Трампа по украинскому урегулированию, заявил замглавы российского МИД, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков.
"Мы не готовы к тому, чтобы обсуждать некоторые детали происходящего, в том числе различные версии этого мирного плана публично. В конце концов, необходимо время и внимание для того, чтобы продолжился диалоговый процесс", - сказал Рябков на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня", отвечая на вопрос про детали мирного плана.
Киев - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский насчет плана США
Вчера, 00:55
 
В миреРоссияСергей РябковДональд ТрампБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала