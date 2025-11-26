https://ria.ru/20251126/rossija-2057691634.html
Россия и Киргизия намерены расширять сотрудничество в трудовой миграции
2025-11-26T13:19:00+03:00
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия и Киргизия намерены расширять сотрудничество в трудовой миграции, поддерживают использование цифровых технологий для администрирования.
Соответствующее совместное заявление президента России Владимира Путина
и президента Киргизии Садыра Жапарова
об углублении отношений союзничества и стратегического партнёрства опубликовано на сайте Кремля.
"Признавая важное значение трудовой миграции для экономик двух стран, стороны намерены расширять двустороннее сотрудничество в данной сфере... Стороны подчеркивают необходимость последовательных усилий по предупреждению и пресечению незаконной миграции, поддерживают использование современных цифровых технологий и информационно-технических средств для повышения эффективности административных процедур в сфере миграции, для профилактики, предупреждения, выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства", - говорится в документе.