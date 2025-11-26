Россия и Киргизия намерены расширять сотрудничество в трудовой миграции

"Признавая важное значение трудовой миграции для экономик двух стран, стороны намерены расширять двустороннее сотрудничество в данной сфере... Стороны подчеркивают необходимость последовательных усилий по предупреждению и пресечению незаконной миграции, поддерживают использование современных цифровых технологий и информационно-технических средств для повышения эффективности административных процедур в сфере миграции, для профилактики, предупреждения, выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства", - говорится в документе.