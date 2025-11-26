https://ria.ru/20251126/rossija-2057669128.html
Россия еще ни с кем конкретно не обсуждала план по Украине, заявил Ушаков
Россия еще ни с кем конкретно не обсуждала план по Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 26.11.2025
Россия еще ни с кем конкретно не обсуждала план по Украине, заявил Ушаков
Российская сторона еще ни с кем конкретно не обсуждала мирный план по урегулированию на Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 26.11.2025
в мире
украина
россия
юрий ушаков
украина
россия
Россия еще ни с кем конкретно не обсуждала план по Украине, заявил Ушаков
Ушаков: Россия еще ни с кем не обсуждала конкретно мирный план по Украине