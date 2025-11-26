https://ria.ru/20251126/rossija-2057643744.html
Григоренко назвал размер налогов, которые IT-отрасль платит в год
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сфера информационных технологий в России в год платит более 1,7 триллиона рублей налогов и страховых взносов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко во время выступления в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.
"На сегодняшний день IT-отрасль в год платит нам более 1,7 триллиона рублей налогов и страховых взносов", - сказал он. При этом в его презентации отмечалось, что в 2023 году объем поступлений от отрасли был заметно меньше - 1,4 триллиона рублей.
Григоренко добавил, что на каждый вложенный государством в эту отрасль рубль "мы получаем два рубля эффектов, мы за этим жестко следим и мониторим".