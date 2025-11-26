Роналду подарил часы партнерам по сборной Португалии

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Футболист сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду подарил часы партнерам по национальной команде в честь победы в Лиге наций, сообщает SIC Noticias.
По информации телеканала, 40-летний португалец обратился к бренду класса люкс для изготовления часов для своих партнеров по сборной в честь победы на турнире.
Фотографии часов также опубликовала изготовившая их компания в соцсетях. Они оснащены скелетонизированным циферблатом, на котором изображены герб Португальской футбольной федерации и трофей Лиги наций. На обратной стороне украшения располагается надпись "Чемпионы Лиги наций - 2025". Отмечается, что такая модель выпущена ограниченным тиражом в 35 экземпляров.
Сообщается, что Роналду заказал эти часы и отправил их своим соотечественникам перед отборочным матчем чемпионата мира против команды Армении (9:1), который прошел 16 ноября. Он также направил один из комплектов семье погибшего летом в автокатастрофе экс-полузащитника "Ливерпуля" Диогу Жоты.
В июне сборная Португалии по пенальти обыграла команду Испании в финальном матче Лиги наций УЕФА - 2:2 (5:3). Сборная Португалии второй раз выиграла Лигу наций, португальцы стали победителями первого розыгрыша турнира (2019).