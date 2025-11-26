Рейтинг@Mail.ru
26.11.2025
Футбол
 
16:28 26.11.2025 (обновлено: 16:49 26.11.2025)
Роналду подарил часы партнерам по сборной Португалии
Роналду подарил часы партнерам по сборной Португалии
Роналду подарил часы партнерам по сборной Португалии
Футболист сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду подарил часы партнерам по национальной команде в честь победы в Лиге наций, сообщает... РИА Новости Спорт, 26.11.2025
/20251125/ronaldu-2057505995.html
Новости
Роналду подарил часы партнерам по сборной Португалии

Роналду подарил часы партнерам по сборной Португалии в честь победы в Лиге наций

Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Футболист сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду подарил часы партнерам по национальной команде в честь победы в Лиге наций, сообщает SIC Noticias.
По информации телеканала, 40-летний португалец обратился к бренду класса люкс для изготовления часов для своих партнеров по сборной в честь победы на турнире.
Фотографии часов также опубликовала изготовившая их компания в соцсетях. Они оснащены скелетонизированным циферблатом, на котором изображены герб Португальской футбольной федерации и трофей Лиги наций. На обратной стороне украшения располагается надпись "Чемпионы Лиги наций - 2025". Отмечается, что такая модель выпущена ограниченным тиражом в 35 экземпляров.
Сообщается, что Роналду заказал эти часы и отправил их своим соотечественникам перед отборочным матчем чемпионата мира против команды Армении (9:1), который прошел 16 ноября. Он также направил один из комплектов семье погибшего летом в автокатастрофе экс-полузащитника "Ливерпуля" Диогу Жоты.
В июне сборная Португалии по пенальти обыграла команду Испании в финальном матче Лиги наций УЕФА - 2:2 (5:3). Сборная Португалии второй раз выиграла Лигу наций, португальцы стали победителями первого розыгрыша турнира (2019).
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Роналду дисквалифицировали на один матч, он сможет сыграть во всех играх ЧМ
25 ноября, 19:19
 
