Роналду подарил часы партнерам по сборной Португалии

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Футболист сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду подарил часы партнерам по национальной команде в честь победы в Лиге наций, сообщает SIC Noticias.

По информации телеканала, 40-летний португалец обратился к бренду класса люкс для изготовления часов для своих партнеров по сборной в честь победы на турнире.

Фотографии часов также опубликовала изготовившая их компания в соцсетях. Они оснащены скелетонизированным циферблатом, на котором изображены герб Португальской футбольной федерации и трофей Лиги наций . На обратной стороне украшения располагается надпись "Чемпионы Лиги наций - 2025". Отмечается, что такая модель выпущена ограниченным тиражом в 35 экземпляров.

Диогу Жоты. Сообщается, что Роналду заказал эти часы и отправил их своим соотечественникам перед отборочным матчем чемпионата мира против команды Армении (9:1), который прошел 16 ноября. Он также направил один из комплектов семье погибшего летом в автокатастрофе экс-полузащитника " Ливерпуля