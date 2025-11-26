Семин похвалил Романова после победы над ЦСКА

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Вадим Романов четко выстроил игру команды и прекрасно показал себя в матче чемпионата страны по футболу со столичным ЦСКА, теперь руководству клуба предстоит сделать непростой выбор, заявил РИА Новости ранее возглавлявший сборную России Юрий Семин.

"Я не знаю, какое решение по главному тренеру примут в "Спартаке". Новый тренер себя прекрасно проявил, и пусть теперь уже руководство клуба думает об этом", - добавил собеседник агентства.