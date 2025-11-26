https://ria.ru/20251126/romanov-2057731564.html
Семин похвалил Романова после победы над ЦСКА
Семин похвалил Романова после победы над ЦСКА - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Семин похвалил Романова после победы над ЦСКА
Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Вадим Романов четко выстроил игру команды и прекрасно показал себя в матче чемпионата страны по... РИА Новости Спорт, 26.11.2025
2025-11-26T14:57:00+03:00
2025-11-26T14:57:00+03:00
2025-11-26T16:47:00+03:00
Семин похвалил Романова после победы над ЦСКА
Семин: Романов прекрасно провел матч с ЦСКА, решение за руководством "Спартака"
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Вадим Романов четко выстроил игру команды и прекрасно показал себя в матче чемпионата страны по футболу со столичным ЦСКА, теперь руководству клуба предстоит сделать непростой выбор, заявил РИА Новости ранее возглавлявший сборную России Юрий Семин.
"Спартак
" в субботу обыграл ЦСКА
(1:0) в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ
). Эта игра стала первой для "красно-белых" под руководством Романова после ухода серба Деяна Станковича.
«
"Команда под руководством Вадима Романова прекрасно провела матч с ЦСКА. И мы увидели, наверное, определенные изменения в спокойствии и уверенности игроков и четкую систему игры, которая в итоге привела к успеху. А это большое дело - победить ЦСКА в таком сложном и тяжелом матче. Ведь ЦСКА сегодня является одним из лидеров не только по набранным очкам, но и по игре", - сказал Семин
, оценивая перспективы специалиста возглавить команду.
"Я не знаю, какое решение по главному тренеру примут в "Спартаке". Новый тренер себя прекрасно проявил, и пусть теперь уже руководство клуба думает об этом", - добавил собеседник агентства.
"Красно-белые" в 16 матчах набрали 28 очков и занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В тройку лидеров входят действующий чемпион страны "Краснодар
" (34), московский ЦСКА (33) и петербургский "Зенит
" (33).