Рябков заявил о грязных попытках помешать движению мирного плана по Украине
14:30 26.11.2025 (обновлено: 17:45 26.11.2025)
Рябков заявил о грязных попытках помешать движению мирного плана по Украине
Сейчас много грязных попыток помешать нормальному движению России и США вперед, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 26.11.2025
в мире
россия
сша
сергей рябков
мирный план сша по украине
россия
сша
в мире, россия, сша, сергей рябков, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Сергей Рябков, Мирный план США по Украине
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сейчас много грязных попыток помешать нормальному движению России и США вперед, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я прежде всего обращаю внимание на то, что было сказано в последние дни и часы официально. Слишком много сейчас попыток, в том числе грязных, помешать нормальному движению вперед. Утечки, сливы стали настолько доминирующим у ряда западных СМИ жанром, что невозможно и собственно не следует разбираться, где там фейк, а где какая-то есть база для спекуляций и вообще может она существовать или нет", - сказал Рябков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Песков рассказал о переговорах России и США по вопросу Украины
24 апреля, 12:54
 
В миреРоссияСШАСергей РябковМирный план США по Украине
 
 
