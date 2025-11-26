Рейтинг@Mail.ru
Филипп Науменко: Программа наказов жителей Реутова выполнена на 90% - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/reutov-2057722182.html
Филипп Науменко: Программа наказов жителей Реутова выполнена на 90%
Филипп Науменко: Программа наказов жителей Реутова выполнена на 90% - РИА Новости, 26.11.2025
Филипп Науменко: Программа наказов жителей Реутова выполнена на 90%
Пятилетняя Народная программа "Единой России", сформированная на основе более чем 5 тысяч наказов жителей Реутова, выполнена на 90%, заявил глава Реутова Филипп РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T14:42:00+03:00
2025-11-26T14:42:00+03:00
реутов
общество
московская область (подмосковье)
вячеслав чанов
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/43047/81/430478135_0:61:600:399_1920x0_80_0_0_4cec82dd4d0f3e945fc06ad2a3ad3075.jpg
https://ria.ru/20251125/reutov-2057374113.html
https://ria.ru/20251125/reutov-2057364988.html
реутов
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/43047/81/430478135_45:0:577:399_1920x0_80_0_0_eac66ddec303791638c15311162573b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
реутов, общество, московская область (подмосковье), вячеслав чанов, единая россия
Реутов, Общество, Московская область (Подмосковье), Вячеслав Чанов, Единая Россия
Филипп Науменко: Программа наказов жителей Реутова выполнена на 90%

Пятилетняя Народная программа "Единой России" выполнена в Реутове на 90%

© Фото : Администрация городского округа РеутовРеутов
Реутов - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : Администрация городского округа Реутов
Реутов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пятилетняя Народная программа "Единой России", сформированная на основе более чем 5 тысяч наказов жителей Реутова, выполнена на 90%, заявил глава Реутова Филипп Науменко.
Как сообщает пресс-служба администрации городского округа, Науменко выступил на окружном форуме "Единой России", посвященном подготовке к предстоящему электоральному циклу.
МГТУ имени Н.Э. Баумана - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Реутове отметили 40-летие Аэрокосмического факультета МГТУ имени Баумана
25 ноября, 12:28
"Мы продолжаем воплощать в жизнь социально значимые проекты. Благодаря этому Реутов сегодня — лидер среди самых востребованных городов Подмосковья для проживания", — приводятся в сообщении слова Науменко.
Так, в рамках программы введена в эксплуатацию новая школа на 1100 мест, открыт современный физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Строителей. Ведется комплексная реконструкция стадиона "Старт" и строительство Школы вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова. Значительно повысилась транспортная доступность благодаря строительству линии МЦД-4. Кроме того, выполнен ремонт 74% автомобильных дорог местного значения и благоустроено семь ключевых общественных пространств.
В следующем году начнется формирование и исполнение новой программы наказов избирателей.
Ученики школы - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Награждение школьника, который помог маленькой девочке, прошло в Реутове
25 ноября, 11:57
 
РеутовОбществоМосковская область (Подмосковье)Вячеслав ЧановЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала