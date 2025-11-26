https://ria.ru/20251126/reutov-2057722182.html
Филипп Науменко: Программа наказов жителей Реутова выполнена на 90%
Филипп Науменко: Программа наказов жителей Реутова выполнена на 90% - РИА Новости, 26.11.2025
Филипп Науменко: Программа наказов жителей Реутова выполнена на 90%
Пятилетняя Народная программа "Единой России", сформированная на основе более чем 5 тысяч наказов жителей Реутова, выполнена на 90%, заявил глава Реутова Филипп РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T14:42:00+03:00
2025-11-26T14:42:00+03:00
2025-11-26T14:42:00+03:00
реутов
общество
московская область (подмосковье)
вячеслав чанов
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/43047/81/430478135_0:61:600:399_1920x0_80_0_0_4cec82dd4d0f3e945fc06ad2a3ad3075.jpg
https://ria.ru/20251125/reutov-2057374113.html
https://ria.ru/20251125/reutov-2057364988.html
реутов
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/43047/81/430478135_45:0:577:399_1920x0_80_0_0_eac66ddec303791638c15311162573b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
реутов, общество, московская область (подмосковье), вячеслав чанов, единая россия
Реутов, Общество, Московская область (Подмосковье), Вячеслав Чанов, Единая Россия
Филипп Науменко: Программа наказов жителей Реутова выполнена на 90%
Пятилетняя Народная программа "Единой России" выполнена в Реутове на 90%
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пятилетняя Народная программа "Единой России", сформированная на основе более чем 5 тысяч наказов жителей Реутова, выполнена на 90%, заявил глава Реутова Филипп Науменко.
Как сообщает пресс-служба администрации городского округа, Науменко выступил на окружном форуме "Единой России", посвященном подготовке к предстоящему электоральному циклу.
"Мы продолжаем воплощать в жизнь социально значимые проекты. Благодаря этому Реутов сегодня — лидер среди самых востребованных городов Подмосковья для проживания", — приводятся в сообщении слова Науменко.
Так, в рамках программы введена в эксплуатацию новая школа на 1100 мест, открыт современный физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Строителей. Ведется комплексная реконструкция стадиона "Старт" и строительство Школы вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова. Значительно повысилась транспортная доступность благодаря строительству линии МЦД-4. Кроме того, выполнен ремонт 74% автомобильных дорог местного значения и благоустроено семь ключевых общественных пространств.
В следующем году начнется формирование и исполнение новой программы наказов избирателей.