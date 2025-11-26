Филипп Науменко: Программа наказов жителей Реутова выполнена на 90%

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пятилетняя Народная программа "Единой России", сформированная на основе более чем 5 тысяч наказов жителей Реутова, выполнена на 90%, заявил глава Реутова Филипп Науменко.

Как сообщает пресс-служба администрации городского округа, Науменко выступил на окружном форуме "Единой России", посвященном подготовке к предстоящему электоральному циклу.

"Мы продолжаем воплощать в жизнь социально значимые проекты. Благодаря этому Реутов сегодня — лидер среди самых востребованных городов Подмосковья для проживания", — приводятся в сообщении слова Науменко.

Так, в рамках программы введена в эксплуатацию новая школа на 1100 мест, открыт современный физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Строителей. Ведется комплексная реконструкция стадиона "Старт" и строительство Школы вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова. Значительно повысилась транспортная доступность благодаря строительству линии МЦД-4. Кроме того, выполнен ремонт 74% автомобильных дорог местного значения и благоустроено семь ключевых общественных пространств.