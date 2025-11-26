Господдержка снижает риски для российских инвесторов за рубежом

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Государственные институты выполняют роль как регулятора инвестиционной активности, так и главного "поставщика" специализированных продуктов, которые помогают российским инвесторам защититься от рисков при работе за рубежом, рассказал директор офиса проектного финансирования Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Алексей Кретов на полях Российско-Таиландского инвестиционного форума - 2025.

"Государство всегда активно вовлечено в стимулирование трансграничной инвестиционной активности своей страны. Специализированные агентства – такие, как ЭКСАР, входящий в Российский экспортный центр, разрабатывают фокусные продукты, позволяющие детально учитывать потребности клиентов по управлению рисками иностранных инвестиций. Программы поддержки учитывают особенности каждого проекта и помогают подобрать оптимальную схему финансирования", - рассказал Кретов на сессии "Международные фонды, инструменты финансирования и инвестиционная платформа".

В качестве примера он привел страховой продукт ЭКСАР для защиты российских инвестиций за рубежом. "Этот продукт покрывает убытки инвестора, возникающие при реализации политических рисков, таких как национализация активов, блокировка платежей или мораторий на исполнение обязательств, что позволяет инвесторам безопасно вкладывать средства в зарубежные активы", - отметил директор офиса проектного финансирования.