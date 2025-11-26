Рейтинг@Mail.ru
Господдержка снижает риски для российских инвесторов за рубежом
14:18 26.11.2025
Господдержка снижает риски для российских инвесторов за рубежом
Господдержка снижает риски для российских инвесторов за рубежом - РИА Новости, 26.11.2025
Господдержка снижает риски для российских инвесторов за рубежом
2025
экономика
Экономика
Господдержка снижает риски для российских инвесторов за рубежом

РЭЦ: господдержка снижает риски для российских инвесторов за рубежом

Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) . Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Государственные институты выполняют роль как регулятора инвестиционной активности, так и главного "поставщика" специализированных продуктов, которые помогают российским инвесторам защититься от рисков при работе за рубежом, рассказал директор офиса проектного финансирования Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Алексей Кретов на полях Российско-Таиландского инвестиционного форума - 2025.
"Государство всегда активно вовлечено в стимулирование трансграничной инвестиционной активности своей страны. Специализированные агентства – такие, как ЭКСАР, входящий в Российский экспортный центр, разрабатывают фокусные продукты, позволяющие детально учитывать потребности клиентов по управлению рисками иностранных инвестиций. Программы поддержки учитывают особенности каждого проекта и помогают подобрать оптимальную схему финансирования", - рассказал Кретов на сессии "Международные фонды, инструменты финансирования и инвестиционная платформа".
В качестве примера он привел страховой продукт ЭКСАР для защиты российских инвестиций за рубежом. "Этот продукт покрывает убытки инвестора, возникающие при реализации политических рисков, таких как национализация активов, блокировка платежей или мораторий на исполнение обязательств, что позволяет инвесторам безопасно вкладывать средства в зарубежные активы", - отметил директор офиса проектного финансирования.
РЭЦ – стратегический партнер Российско-таиландского инвестиционного форума - 2025. Участники форума смогут познакомиться с российской продукцией на корнере "Сделано в России", провести B2B-встречи в специальной зоне match making, увидеть, как в прямых эфирах на популярной платформе социальной коммерции будут продвигаться российские товары при участии известных тайских блогеров. И, конечно, получить экспертное мнение и инсайты о развитии торгово-экономических отношений стран, перспективах российских компаний на рынках Таиланда и новых возможностях финансовой инфраструктуры.
Российскому бизнесу стоит инвестировать в промышленность Таиланда
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
