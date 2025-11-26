Орловские единороссы доставят в военный госпиталь ЛНР инвалидные коляски

Погрузка гуманитарного груза из Орловской области для военного госпиталя в ЛНР

© Фото : Орловское региональное отделение "Единой России"

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Орловское отделение партии "Единая Россия" отправит в военный госпиталь в Луганской Народной Республике гуманитарный груз со стройматериалами, инвалидными колясками, одеждой и яблоками, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

"Собранная посылка предназначена для медиков и пациентов полевого военного госпиталя… В состав груза вошли строительные материалы, трубы, утеплитель, пленка, обогреватели, инвалидные коляски, средства гигиены, одежда, бытовая химия, а также орловские яблоки и иконы ручной работы от благотворительного фонда "Ангелы Победы", – говорится в сообщении.

Уточняется, что посылку помогли сформировать коллектив СУСК РФ по Орловской области, региональное отделение "Детского фонда России", орловское отделение "Народного фронта", волонтерская группа "Покровские швеи", Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур, а также волонтеры. Груз доставит руководитель штаба общественной поддержки "Единой России", первый заместитель председателя Орловского областного совета народных депутатов Михаил Вдовин.