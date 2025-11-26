Рейтинг@Mail.ru
Орловские единороссы доставят в военный госпиталь ЛНР инвалидные коляски - РИА Новости, 26.11.2025
Надежные люди
 
18:31 26.11.2025 (обновлено: 19:52 26.11.2025)
Орловские единороссы доставят в военный госпиталь ЛНР инвалидные коляски
Орловские единороссы доставят в военный госпиталь ЛНР инвалидные коляски - РИА Новости, 26.11.2025
Орловские единороссы доставят в военный госпиталь ЛНР инвалидные коляски
Орловское отделение партии "Единая Россия" отправит в военный госпиталь в Луганской Народной Республике гуманитарный груз со стройматериалами, инвалидными... РИА Новости, 26.11.2025
Орловские единороссы доставят в военный госпиталь ЛНР инвалидные коляски

Орловские единороссы отправят в военный госпиталь ЛНР гуманитарную помощь

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Орловское отделение партии "Единая Россия" отправит в военный госпиталь в Луганской Народной Республике гуманитарный груз со стройматериалами, инвалидными колясками, одеждой и яблоками, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
"Собранная посылка предназначена для медиков и пациентов полевого военного госпиталя… В состав груза вошли строительные материалы, трубы, утеплитель, пленка, обогреватели, инвалидные коляски, средства гигиены, одежда, бытовая химия, а также орловские яблоки и иконы ручной работы от благотворительного фонда "Ангелы Победы", – говорится в сообщении.
Уточняется, что посылку помогли сформировать коллектив СУСК РФ по Орловской области, региональное отделение "Детского фонда России", орловское отделение "Народного фронта", волонтерская группа "Покровские швеи", Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур, а также волонтеры. Груз доставит руководитель штаба общественной поддержки "Единой России", первый заместитель председателя Орловского областного совета народных депутатов Михаил Вдовин.
"В военный госпиталь мы приезжаем регулярно, с врачами на постоянном контакте. Стараемся полностью отработать заявки медицинского подразделения. Спасибо всем, кто помогает собирать грузы, это большое и достойное дело", – отметил Вдовин, слова которого приводит пресс-служба.
Трал для перевозки тяжелой техники отправили из Иркутска в зону СВО - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Трал для перевозки тяжелой техники отправили из Иркутска в зону СВО
Вчера, 17:27
 
Надежные людиЛуганская Народная РеспубликаРоссияОрловская областьЕдиная Россия
 
 
