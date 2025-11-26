Рейтинг@Mail.ru
В Стратегии нацполитики указали на важность интеграции новых регионов - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:30 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/regiony-2057556663.html
В Стратегии нацполитики указали на важность интеграции новых регионов
В Стратегии нацполитики указали на важность интеграции новых регионов - РИА Новости, 26.11.2025
В Стратегии нацполитики указали на важность интеграции новых регионов
Мероприятия по реализации нацполитики в новых регионах являются одним из важнейших компонентов их интеграции в пространство РФ. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T00:30:00+03:00
2025-11-26T00:30:00+03:00
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752798555_0:127:2424:1490_1920x0_80_0_0_13d4707a3663013b38932c855ca9628b.jpg
https://ria.ru/20251126/strategiya-2057556550.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752798555_135:0:2288:1615_1920x0_80_0_0_dd770bd97cd26a3f4b3fe2147f884166.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
В Стратегии нацполитики указали на важность интеграции новых регионов

Реализация нацполитики в новых регионах является элементом их интеграции

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России
Государственный флаг России - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Государственный флаг России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мероприятия по реализации нацполитики в новых регионах являются одним из важнейших компонентов их интеграции в пространство РФ.
Утвержденная указом президента России Владимира Путина Стратегия государственной национальной политики РФ до 2036 года размещена на сайте официального опубликования правовых актов.
"Начиная с 2023 года в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области осуществляется комплекс мероприятий по реализации государственной национальной политики, что является одним из важнейших компонентов их интеграции в правовое, социальное, экономическое, образовательное, культурное и информационное пространство Российской Федерации", - говорится в документе.
Государственный флаг России - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Стратегия нацполитики отметила проблемы, связанные с русофобией
00:27
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала