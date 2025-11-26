https://ria.ru/20251126/regiony-2057556663.html
В Стратегии нацполитики указали на важность интеграции новых регионов
Мероприятия по реализации нацполитики в новых регионах являются одним из важнейших компонентов их интеграции в пространство РФ. РИА Новости, 26.11.2025
Реализация нацполитики в новых регионах является элементом их интеграции